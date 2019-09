Prefeitura assina convênio e vai repassar R$ 200 mil para o Projeto Axé

Um convênio entre o Projeto Axé e a prefeitura foi firmado nesta segunda-feira (9), através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). O vice-prefeito Bruno Reis esteve hoje na sede da entidade, no Pelourinho, para assinar o acordo, que prevê repasse de cerca de R$ 200 mil para ajudar a custear ações do projeto. Os recursos vieram do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (FMDCA)

O vice-prefeito destacou a importância do poder público estar próximo das organizações sociais. “Em vez de construir, equipar, montar equipe e fazer a gestão, é muito melhor estabelecer parcerias, permitindo atender mais pessoas. O Projeto Axé tem profissionais qualificadíssimos, uma estrutura já pronta, com pessoas que fazem desse trabalho de acolhimento às crianças e adolescentes a causa de suas vidas, com muito amor e vontade de servir”, afirma.

O coordenador-geral do projeto, Helmud Shned, disse que o dinheiro vai pagar a manutençao dos serviços da entidade, que atende cerca de 400 jovens nas suas unidades e outras mil pessoas nas ruas diariamente. O valor vai ser usado para contratar profissionais e comprar comida. “Hoje é um dia de festa”.