Prefeitura convoca mais 20 aprovados no concurso para Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), convocou mais 20 candidatos aprovados no último concurso da Guarda Civil Municipal (GCM), realizado em 2019.



Os novos convocados devem comparecer à Semge, na Rua Horácio César, no bairro do Dois de Julho, no prazo de 30 dias corridos, contados a partir desta quinta (2), para levar a documentação exigida. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (1º).



De acordo com a Prefeitura, quem não comparecer no local e no prazo estabelecido será considerado desistente, e será desclassificado, e haverá convocação do candidato seguinte na classificação. Com convocação inicial de 100 aprovados para o cargo, atualmente 77 estão em estágio probatório, após passarem pelo período de formação.