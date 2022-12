Prefeitura de Cachoeira decreta situação de emergência após fortes chuvas

A prefeitura de Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, decretou estado de emergência, nesta quinta-feira (1º), depois que fortes chuvas fizeram estragos na região. Outras nove cidades da Bahia também decretaram emergência na última semana. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 37 municípios foram afetados pelas chuvas, sendo que nove deles decretaram situação de emergência.

De acordo com o decreto, a cidade entrou em estado de emergência devido as fortes chuvas ocorridas no município de nos últimos dias 28, 29, e 30 de novembro, bem como nesta quinta-feira (1º), que provocaram alagamentos em ruas, bairros, distritos e regiões das zonas urbana e rural. O aguaceiro causou diversos transtornos à população, com alagamentos em vários locais de Cachoeira e risco de desabamento de imóveis.

A prefeitura da cidade não informou quantas pessoas estão desabrigadas e desalojadas, nem o número de ocorrências registradas durante a semana.

"As medidas até então adotadas pelo município, com utilização de sua capacidade normal de atuação, recursos humanos, materiais e institucionais não são suficientes para o restabelecimento da situação de normalidade no município", destacou a prefeitura no decreto. "Ainda persiste a previsão da ocorrência de chuvas na cidade, com possibilidade de novos incidentes com risco à população", acrescentou.

Com o decreto de situação de emergência, que tem validade de 20 dias, fica autorizado que todos os órgãos municipais para atuem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Chuvas deixam mais de 3 mil pessoas desalojadas na Bahia

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou, na tarde desta quinta-feira (1º), que as fortes chuvas deixaram, até o momento, 342 desabrigados e 3.684 desalojados no estado. O número total de atingidos chega a 52.224 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 37 municípios afetados. Desse total, nove estão com decreto de Situação de Emergência, são eles: Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa e Vereda. Não há registro de desaparecidos e nem de óbitos.

De acordo o coronel Miguel Filho, superintendente de Proteção e Defesa Civil, toda estrutura de pessoal, material e de ajuda humanitária foi preparada para atender à população. “Fizemos reuniões com todas as secretarias e órgãos afins para poder alinhar as ações e, caso haja necessidade, iremos montar um gabinete de crise. Fizemos, também, o deslocamento de equipes da Defesa Civil para avaliar os danos causados pelas chuvas. Essa equipe já está de prontidão, assim como todo nosso efetivo”, detalhou.

Os municípios afetados são Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Cícero Dantas, Ibicuí, Itambé, Nova Viçosa, Prado, Vereda, Itamaraju, Wenceslau Guimarães, Marcionílio Souza, Aiquara, Caravelas, Floresta Azul, Medeiros Neto, Ibotirama, Ibicaraí, Itanhanhém, Belo Campo, Catu, Maragojipe, Teixeira de Freitas, Cachoeira, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Dário Meira, Cipó, Sátiro Dias, Aurelino Leal, Itarantim, Guaratinga, Pau Brasil, Itapetinga, Itororó e Inhambupe.

Rodovias afetadas pelas chuvas

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) já está com a equipe técnica do órgão nas rodovias estaduais afetadas pelas chuvas desde a última semana, realizando ações emergenciais a fim de permitir a trafegabilidade de veículos. A execução dos serviços também conta com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura. Abaixo, está a relação com os dez trechos de rodovias baianas e uma ponte que foram atingidas durante o período chuvoso.

Sudoeste Baiano

BA-130: Ibicuí – Ibitupã

O desvio criado na ponte sobre o Riacho Doce, que havia rompido devido à enchente do ano passado, cedeu no último sábado (26). O mesmo desvio na BA-130, entre Ibicuí e Ibipitupã, cedeu novamente na tarde da última terça-feira (29). A Seinfra recompôs o aterro a fim de normalizar o tráfego. O fluxo foi totalmente liberado e o órgão está com equipe no local para eventuais intervenções em decorrência da chuva.

BA-262: Poções – Nova Canaã

Um deslizamento de terra na pista na BA-262, entre Poções e Nova Canaã, aconteceu na noite da última quarta-feira (30). A Seinfra já está com máquinas, como caçamba e carregadeiras, realizando os serviços de limpeza da pista para dar condições de trafegabilidade. O tráfego no local já foi retomado na manhã desta quinta-feira (01).

Litoral Sul

BA-651: Itapitanga – Coaraci

O desvio criado na ponte sobre o Rio Três Braços, entre Coaraci e Itapitanga, que caiu devido às chuvas do ano passado, cedeu no último sábado (26). As ações para recomposição estão sendo realizadas pela Seinfra e se encontram em fase final. O tráfego de veículos está normal no trecho.

Recôncavo

BA-084: Santo Amaro - Oliveira dos Campinhos

Um deslizamento de terra na BA-084, entre Santo Amaro e Oliveira dos Campinhos, nas proximidades do povoado de Nova Conquista, foi registrado na noite da última terça-feira (29). Nesta quarta-feira (30), a empresa responsável pela manutenção na rodovia já iniciou os serviços para desobstrução da rodovia. O trânsito se encontra parcialmente interrompido.

Litoral Norte e Agreste Baiano

BA-233: Sátiro Dias – Inhambupe

As fortes chuvas na região do Litoral Norte e Agreste baiano causaram erosões no aterro da BA-233, entre Sátiro Dias e Inhambupe, nas últimas horas. A empresa responsável pela manutenção da rodovia já está realizando os serviços emergenciais a fim de que a pista de rolamento não seja afetada. O tráfego de veículos no trecho está normal.

Portal do Sertão

Ponte no município de Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101

A ponte em Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101, está com a situação comprometida. Uma inspeção no equipamento será programada pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) a fim de realizar as intervenções necessárias.

Extremo Sul

BA-284: Distrito de Nova Alegria (Itamaraju) – Jucuruçu

Um bueiro na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Jucuruçu, rompeu no domingo (27) à noite devido às fortes chuvas na região. A ação aconteceu no km 35 da rodovia no sentido saindo Jucuruçu em direção à BR-101. A equipe técnica do órgão já concluiu a recomposição do desvio na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Itamaraju, que cedeu novamente na noite da última terça-feira (29). O tráfego de veículos na rodovia já está totalmente liberado desde a última quarta-feira (30) e requer atenção do usuário.

BA-001: Prado - Cumuruxatiba

Houve o rompimento total da pista na BA-001, que liga Prado à Cumuruxatiba, no último domingo (27). A rodovia está passando por obras de pavimentação e a empresa responsável pela mesma está realizando a implantação do desvio. No trecho, o fluxo de veículos já foi normalizado na rodovia após a construção do aterro provisório.

Extremo Sul

BA-699: Jucuruçu - Itanhém

A pista rompeu em dois pontos da BA-699, entre Jucuruçu e Itanhém, por conta das chuvas do último final de semana. Os serviços para a desobstrução da rodovia foram realizados pelo Consórcio Construir, responsável pelo trecho. O fluxo de veículos já foi liberado.

BA-699: Itanhém - Distrito de Frango - Jucuruçu

Uma ponte rompeu a 500 metros do distrito de Frango na BA-699, entre Itanhém e Jucuruçu. O tráfego já foi liberado pelo Consórcio CONSTRUIR.

BA-290: Itanhém - Divisa BA/MG

Um ponto da pista na BA-290, que liga Itanhém e a divisa entre Bahia e Minas Gerais, cedeu com as chuvas do último final de semana. As intervenções necessárias foram feitas na rodovia. O fluxo de veículos no trecho já está normalizado.

BA-126: Vereda - Ita Brasil - Bisogue - Buqueirão - Nova Alegria

Na BA-126, quatro pontilhões romperam no trecho entre Vereda e o distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, por conta das chuvas no último fim de semana. A equipe técnica do Consórcio CONSTRUIR, responsável pelo trecho, está realizando ações emergenciais para retomar o tráfego de veículos no local nas próximas horas.