Prefeitura de Candeias anuncia 'lockdown' para combater a covid-19

A prefeitura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, vai entrar em "lockdown" a partir da quinta-feira (11). A medida de fechamento total tem prazo de cinco dias na cidade e tem como objetivo diminuir a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com comunicado, atividades não essenciais serão interrompidas e vias na região de comércio serão fechadas no período. Apesar do comunicado da prefeitura, o lockdown inclui fechamento dos acessos da cidade e precisa do aval do governo do estado, o que até agora não ocorreu. Mais detalhes sobre as medidas tomadas serão anunciadas hoje.

A prefeitura diz que levou em conta para tomar a decisão os dados da cidade - 300 casos confirmados de covid-19, com 13 mortes por conta da doença. O índice de isolamento social ideal seria de 60%, mas neste final de semana chegou a 47,5%, diz o texto.

O bairro com situação mais grave é o do Santo Antônio, com 45 casos confirmados da covid-19 e 27 recuperados.

"Estamos enfrentando uma situação de crescimento exponencial de contágio da doença e de óbitos, e por isso, a cidade precisará enfrentar unida esse momento tão difícil", pede o comunicado, divulgado nas redes sociais da prefeitura.

Por conta do lockdown, o Centro de Abastecimento da cidade funcionará excepcionalmente nesta quarta (10) com a feira que tradicionalmente acontece aos sábados. O funcionamento será até às 17h.