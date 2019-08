Prefeitura entrega praça requalificada para moradores do bairro do Trobogy

A prefeitura de Salvador entregou nesta quarta-feira (7) a praça do Mocambo para a população do bairro do Trobogy. O espaço recreativo foi inaugurado pelo vice-prefeito Bruno Reis, acompanhado pelo deputado estadual Tiago Correia.

A área ganhou campo de futebol, parque infantil, diversos brinquedos para as crianças e academia de saúde, para estimular a prática de atividades físicas. “O lugar onde construímos a praça e o campo era um terreno abandonado, um verdadeiro lixão, um local de descarte, que se tornou o principal equipamento de lazer da comunidade”, assinalou Reis.

A Praça do Mocambo tem 447 metros quadrados de área construída e recebeu também melhorias na iluminação e na pavimentação, além de paisagismo. O equipamento de lazer é acessível a pessoas com deficiência e foi reformado com materiais produzidos na fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).