Prefeitura libera eventos sociais com até 500 pessoas em Salvador

Avançando na flexibilização das medidas sanitárias, a prefeitura de Salvador liberou a realização de eventos sociais com até 500 pessoas.

Além disso, o horário de funcionamento de bares e restaurantes foi ampliado para as 3h. Segundo o prefeito Bruno Reis, a flexibilização é possível devido aos índices da pandemia que estão em queda na capital. "Os números continuam em queda. hj não há pressoa no nosso sistema de saude que não seja atendida por pressão no sistema de saúde".

Ainda segundo ele, a maior sistema de saúde municipal agora é por outras enfermidades. "A pressão é de demanda reprimida de outras enfermidades e tem aumentado o número de AVCs, infartos. Nós estamos desmolizando leitos de covid para enfrentar essas outras enfermidades. Estamos com baixo numero d ocupacao de leitos de UTI, em torno de 30%".

O prefeito diz que essa redução dos índices está diretamente ligada ao avanço da vacinação. "Novos casos estão em queda e o processo de vacinação avançado surtiu efeito. Vamos dizer assim que o puxão de orelha que dei nas pessoas que precisavam ter compromisso consigo e com a cidade e na quarta batemos o recorde de 47 mil pessoas vacinadas num único dia, foi o dia q mais vacinamos em toda pandemia".

A partir desse sábado (21), serão vacinadas pessoas com 18 anos ou mais. Os postos começam a funcionar a partir das 8h e haverá um esquema de mutirão, com horários alongados, antecipou o prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (20). O esquema detalhado só deve ser divulgado pela prefeitura no final da tarde.