Prefeituras baianas oferecem mais de 700 vagas

Terminado o reinado de Momo, o ano começa com excelentes oportunidades para quem deseja uma vaga nos serviços públicos. São mais de 32.054 vagas abertas em todo o País. Na Bahia, são mais de 700 postos, especialmente no interior, favorecendo moradores ou quem quer mudar para cidades como Serrinha e Paulo Afonso.

Divisa entre os estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, o município de Paulo Afonso, por exemplo, oferece 452 vagas para compor o quadro de servidores efetivos, com possibilidade de efetivação para os níveis técnico, médio e superior, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 5.500,00. A banca examinadora é a Consulpam, e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de março. A seleção terá questões de caráter objetivo e dissertativo.

Para o nível técnico, merecem destaque as áreas de Contabilidade, Agrícola, Agrimensura, Desenho, Edificações, Estradas, Eletromecânica, Segurança do Trabalho e Enfermagem. Já os cargos para nível superior contemplam áreas como Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Engenheiro Sanitarista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Arquiteto, Biólogo, Enfermeiro, Odontólogo, Auditor Contábil, Auditor Enfermeiro, Auditor Médico, Analista em Defesa Civil, Analista Sócio Urbano Ambiental, Fiscal de Serviços Municipais, Arquivologia, Analista Fazendário - Imobiliário, Auditor Fiscal - Tecnologia da Informação e Auditor Fiscal - Administração Tributária, Auditor Interno, Procurador Fiscal - Judicial/Administrativo, Procurador Cível, Administrativo e Trabalhista - Judicial/Administrativo e Procurador do Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e Obras.

Semiárido

Outra prefeitura com oportunidades abertas é a Prefeitura de Serrinha(distante a 175 km de Salvador), que oferece 149 vagas para todos os níveis de escolaridade, além do cadastro reserva. A seleção será feita pela Seleta Concursos e os cargos a serem ocupados são para Servente, Merendeira, Porteiro, Motorista “C” ou “D” e Motorista "B" ou “C"(nível fundamental); Guarda Municipal, Agente de Trânsito, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Renda, Educador Auxiliar de Creche e Agente Comunitário de Saúde(nível médio); além de Auditor Fiscal, Coordenador Pedagógico, Professores, Médico Pediatra, Médico Clínico, Médico Obstetra, Dentista e Enfermeiro. Os salários podem alcançar até R$ 6.000,00.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no posto localizado no Antigo Senai, situado a Rua Henrique de Menezes, Bairro Bomba, N° 185, Serrinha. Candidatos de outras cidades podem se inscrever via endereço eletrônico da banca organizadora, Seleta Concursos, até o dia 17 de março de 2020.

Interpretação

O professor e advogado Cesar Tavolieri diz que a conquista de uma dessas vagas passa, necessariamente, pela habilidade do candidato de interpretar o edital com clareza e focar seus estudos naquilo que é solicitado pelo edital.

Para ele, nem sempre quem sabe mais é o que alcança as melhores performances, isso porque tão importante quanto conhecer o conteúdo exigido, é fundamental saber como aquele conhecimento será solicitado durante as provas objetivas e dissertativas. "Costumo falar aos meus alunos que não adianta perder noite e consumir o conteúdo de modo desesperado. Mais vale respirar, ler o edital com atenção, interpretar o que é solicitado e, só ai, se debruçar sobre esse conteúdo", ensina, pontuando que o importante é interpretar e não decorar os assuntos.