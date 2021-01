Prefeituras-bairro começam a oferecer atendimento com hora marcada

Os atendimentos nas dez prefeituras-bairros de Salvador podem ser agendados com hora marcada. A novidade entrou em vigor nesta sexta-feira (22), no mesmo dia em que foi anunciada. A prefeitura também apresentou um novo aplicativo batizado de Fala Salvador Cidadão através do qual é possível solicitar serviços de manutenção na cidade, como poda de árvores e desobstrução de canais, tudo sem sair de casa.

O sistema de hora marcada funciona assim: o cidadão acessa o site horamarcada.salvador.ba.gov.br , faz o cadastro, escolhe o tipo de demanda, e agenda o dia e a hora do atendimento. A pessoa pode escolher ser atendida no primeiro dia útil após o agendamento ou até cinco dias úteis depois. Quem fizer o cadastro nesta sexta-feira, por exemplo, pode escolher ser atendido até a sexta-feira da próxima semana. É possível marcar o atendimento também através do WhatsApp (71) 98392-3927.

Já o APP Fala Salvador Cidadão foi uma forma encontrada pelo município para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços da Prefeitura. Antes, para solicitar reparos na iluminação ou reclamar de problemas na coleta de lixo, por exemplo, era preciso ir até uma prefeitura-bairro para formalizar o pedido. Agora, é possível fazer isso sem sair de casa.

O secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, contou que foram colocados a disposição do cidadão no APP Fala Salvador Cidadão os seis serviços mais demandados pela população: tapa buraco, coleta de lixo, reparo na iluminação, limpeza de bueiros/ caixas de sarjeta, poda de árvores, e retirada de cadáver de animais de grande porte.

“Essa é uma nova tendência que a Prefeitura vai seguir a partir de agora, foi por isso que o prefeito Bruno Reis criou a Secretaria de Tecnologia, para que a gente consiga fazer uma revolução com esses serviços e consiga facilitar a vida do cidadão para que ele possa escolher qual o tipo de forma com que ele quer se relacionar com a prefeitura, seja presencialmente ou por canais”, disse.

Desde que as prefeituras-bairro foram criadas, há 7 anos, cerca de 10,7 milhões de atendimento foram realizados nessas unidades.

Mais tecnologia

O prefeito Bruno Reis também inaugurou um novo sistema da Previdência Social, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Gestão em parceria com a empresa Agenda Assessoria. O objetivo é simplificar e acelerar os processos, economizando com papel e explorando a tecnologia. Atualmente, existe cerca de mil processos de aposentadoria em tramitação no Município.

Ele aproveitou a oportunidade para testar o sistema, e autorizou a aposentadoria da servidora e ex-secretária de Educação, Joelice Ramos Braga, que se aposentou nesta sexta-feira (22). Outra novidade é a prova de vida que agora poderá ser feita através do celular. A expectativa do Município é que os atendimentos comecem ainda em 2021 através dessa plataforma. O investimento foi de R$ 750 mil.