Prefeituras-bairro começam a vacinar a partir desta terça em Salvador

Salvador terá mais pontos de vacinação para acelerar a imunização. As prefeituras-bairro serão pontos de vacina para quem for fazer o cadastramento ou recadastramento do SUS, pré-requisito para garantir a vacina na capital baiana.

A medida será implantada a partir desta terça-feira (24), anunciou o prefeito Bruno Reis. "Com o intuito de facilitar ainda mais esse processo, a partir de amanhã, as prefeituras-bairros, quando a pessoa for fazer o cadastramento, recadastramentou mudança de domicílio, vai poder se vacinar na própria prefeitura-bairro".

De acordo com o prefeito, os imunizantes estarão disponíveis em todas as prefeituras-bairro. "A prefeitura está adotando mais uma medida, é mais um esforço que estamos fazendo para facilitar que pessoas possam se vacinar", disse.

Bruno afirmou ainda que conversou com técnicos da prefeitura para analisar possíveis medidas que tornassem a vacinação obrigatória, mas nada foi decidido ainda. Por enquanto, a vacinação segue sendo voluntária e ele diz que conta com a conscientização das pessoas.

"Eu refleti muito, até conversei isso sobre isso no fim de semana, se a gente poderia adotar algumas medidas para forçar as pessoas a se vacinarem. Mas eu prefiro ainda apostar no diálogo, no processo que as pessoas tenham compromisso, do que se sintam forçadas para essa ou aquela decisão", concluiu.