Prefeituras nordestinas abrem mais de 2 mil vagas para diversos níveis

Foco e determinação. Essas duas habilidades são fundamentais para quem está se preparando para disputar uma vaga nos concursos abertos em todo o Brasil. Essa semana, o destaque são as inúmeras seleções abertas nas prefeituras municipais de cidades baianas e de outras no nordeste. Estes certames oferecem a oportunidade de entrada em empregos com estabilidade e salários acima da média, tanto para quem mora na própria cidade quanto para concurseiros que não querem morar tão longe de Salvador.

Um dos maiores nomes na área de Direito Penal, o advogado e professor Gamil Foppel, cada um dos processos seletivos possui características próprias e quem possuir disciplina e concentração necessárias para analisar os editais ganhará um diferencial no preparo para essas vagas, seja na Bahia ou fora.

“A preparação para ser aprovado na melhor oportunidade, quando surgir, de fato exige muitas renúncias. Ha pessoas que estudam mais de 12 horas por dia para alcançar o objetivo e há outras que trabalham e estudam. Não é uma missão fácil!”, completa.

Interior baiano

Distante 108 km da capital, a cidade baiana de Alagoinhas, por exemplo, oferece 128 vagas, além de formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. Sob a responsabilidade do Instituto Consultec, a contratação oferece salários que variam entre R$ 1.165,47 e R$ 2.817,47, por regime de trabalho de 20 e 40 horas por semana. Todos os cargos contam com os benefícios de Vale Transporte e Vale Alimentação (para os cargos de 40 horas).

Os candidatos podem se inscrever até 01 de outubro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.aietec.com.br. A inscrição será de R$ 44,00 para os Cargos de Nível Médio e Técnico e de R$ 58,00 para os Cargos de Nível Superior, devendo ser pago com boleto bancário impresso do site, até as 16h do dia 02 de outubro de 2019. As provas objetivas está prevista para serem aplicadas no dia 24 de novembro para vagas de professor, e no dia 19 de janeiro de 2020 para os demais cargos. Os locais e os horários serão divulgados oportunamente pelo site.

Nordeste

Um pouco mais distante, no estado de Sergipe, tem concurso em Nossa Senhora de Lourdes para preencher 47 vagas e formar reserva técnica para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia entre R$ 998,00 e R$ 6.400,00. As inscrições, com taxas de R$ 65 a R$ 120, deverão ser realizadas a partir de hoje (2/9) e as 23h59min do dia 04 de outubro de 2019, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.amigapublica.com.br/concursos.

O concurso terá provas objetivas compostas por 60, 90 ou 120 questões a depender do cargo, envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Locais, Conhecimentos Regionais e Atualidades. Haverá ainda prova de títulos para os cargos de nível superior. No estado vizinho de Pernambuco, estão abertos concursos para as prefeituras de Cabo de Santo Agostinho e Sirinhaém