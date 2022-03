Prêmio Braskem de Teatro anuncia indicados de edição 2020/2021

O Prêmio Braskem de Teatro anunciou a relação de espetáculos e artistas indicados como destaque na cena teatral baiana em sua 28ª edição. A tradicional premiação das artes cênicas avaliou as peças online inéditas produzidas por grupos baianos entro e janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Essa edição traz dois diferenciais: a liberdade geográfica e inclusão da categoria performance artística.



A avaliação das peças remotamente permitiu que espetáculos de todo estado fossem analisados e indicados em qualquer categoria. "O formato de avaliação dessa edição tornou o prêmio ainda mais inclusivo, garantindo a participação completa da classe artística baiana", destaca na Laura Sivieri, diretora de marketing e comunicação da Braskem.



A nova categoria avaliou a performance artística, como uma forma de reconhecer essa expressão que faz parte das artes cênicas e tem uma produção significativa na Bahia. As demais categorias são: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial.



Para escolher os destaques, foram analisados 80 espetáculos adultos, 22 infantojuvenis e 25 performances. A comissão julgadora é formada pelo dramaturgo, roteirista, ator e apresentador de TV Aldri Anunciação; pela pós-doutora em artes cênicas e professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia Alexandra Dumas; pelo ator-performer, autor, diretor, professor e produtor Fabio Vidal; pelo artista, pesquisador e curador Felipe Assis e pela produtora e gestora cultural Virginia Da Rin.



Os vencedores serão apresentados durante cerimônia, que revelará os destaques do teatro baiano em 2020 e 2021. Além do troféu, eles vão receber um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil para as categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infantojuvenil, cada, e de R$ 5 mil cada para os demais vencedores. O Prêmio Braskem de Teatro é uma realização da Caderno 2 Produções com patrocínio da Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.



CONFIRA OS INDICADOS AO 28º PRÊMIO BRASKEM DE TEATRO:

Categoria ESPETÁCULO ADULTO



• A Filha da Monga

• Ensaio para uma redenção

• Gota D’Água

• NAU

• Para-isso



Categoria ESPETÁCULO INFANTOJUVENIL



• Barcarola Encantada

• Histórias do Mundão

• Metamorfose

• Um Corpo de Palavras

• Zumbindo



Categoria PERFORMANCE



• Alcantil

• Arquivo Vivo

• Corpo Presente

• De como me tornei invisível para caber no meu espírito

• Omorfiá



Categoria ESPECIAL



• Eliete Teles e Rubenval Meneses – pela construção dos bonecos de Metamorfose

• Felipe Mimoso – pela Direção Musical de NAU e Bonipaxé

• Gabriel da Conceição Teixeira – pela Direção de Fotografia de Gota D’Água

• Maurício Martins – pela Direção de Arte de Dédalus

• Rino Carvalho, Lucimaureen Agra e Saulus Castro – pela Cenografia de Jonas: dentro do grande peixe



Categoria TEXTO



• Caio Rodrigo, Daniel Farias e Ian Fraser – pelo texto de Ensaio para uma redenção

• Denisson Palumbo – pelo texto de Jonas: dentro do grande peixe

• Gildon Oliveira – pelo texto de Pequenas Histórias de Impossíveis Amores

• Luiz Antônio Sena Júnior - pelo texto de Para-iso

• Luiz Marfuz – pelo texto de A Filha da Monga



Categoria ATRIZ



• Chica Carelli – pela atuação em Fragmentos de um Teatro Decomposto

• Evana Jeyssan – pela atuação em Gota D’Água

• Isadora Werneck – pela atuação em Pensamentos de Paz durante um Ataque Aéreo

• Thaiz Patez – pela atuação em Bella Cenci

• Zeca de Abreu – pela atuação em A Filha da Monga



Categoria ATOR



• Agamenon de Abreu – pela atuação em Xô Xuá - Um samba para Riachão

• Diogo Lopes Filho – pela atuação em Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha

• Lúcio Tranchesi – pelas atuações em Terrário e Ensaio para uma redenção

• Saulus Castro – pela atuação em Jonas: dentro do grande peixe

• Vagner Jesus – pela atuação em Manual Como Conter uma Raça Poderosa



Categoria REVELAÇÃO



• Daniel Marques – pela atuação e Direção de O Zoológico de Vidro

• Hyago Matos – pelas Direções de Antígona e As Centenárias

• Isac Tufi – pela Direção de Bonipaxé

• Ninha Almeida – pela atuação em O Salto

• Oliveira Pedreira – pela Direção de Jeniffer



Categoria DIREÇÃO



• Elisa Mendes – pela Direção de Bella Cenci

• Luiz Antônio Sena Júnior - pela Direção de Para-iso

• Rino Carvalho – pelas Direções de “Jonas: dentro do grande peixe” e Histórias do Mundão

• Thiago Romero e Daniel Arcades – pela Direção de NAU

• Vinícius Lírio - pela Direção de Gota D’Água