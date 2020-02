Premonição?! Confinado no BBB20, Pyong sonha com o nascimento do filho

Confinado no BBB desde janeiro, o hipnólogo Pyong Lee teve uma espécie de premonição nessa noite. Ele sonhou com o nascimento do filho. A esposa do brother deu à luz no último domingo (16).

Em conversa com Rafa, ele conta que Sammy entregava Jake em suas mãos. "Sonhei com meu filho. Recebendo meu filho da minha esposa", revelou.

A sister conta que ficou arrepiada e diz que acredita que o filho do brother nasceu hoje. "Sabia que Deus ia dar um jeito de te mostrar", diz Rafa. "Eu recebendo ele no colo. Só não sei que dia", fala Pyong.

Voz da irmã

Outro caso de 'premonição' aconteceu no BBB2, quando Cida Moraes ouviu a voz da irmã, que havia morrido uma hora antes. Ela estava deitada no gramado quando ouviu alguém chamando seu nome.

Não havia ninguém e Thaís fingiu que era ela quem chamava. Cida ficou aliviada: "ainda bem, parecia a voz da minha irmã". A dela havia morrido antes, mas ela só foi avisada mais tarde, após ouvir a voz.