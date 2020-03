Preparador físico do Bahia diz que haverá férias coletivas

O preparador físico do Bahia, Paulo Paixão, revelou que o clube vai entrar em férias coletivas a partir do dia 1º de abril. A declaração do membro da comissão técnica tricolor foi feita nesta quinta-feira (26) durante entrevista à radio Grenal, do Rio Grande do Sul - onde construiu parte significativa da carreira no Grêmio e também no Internacional.

"Vamos ficar no aguardo no noticiário. Tenho conversado com o diretor, teremos férias coletivas a partir do dia 1° de abril. A tendência é que tudo recomece em junho. O diretor da Copa do Nordeste (Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste) disse que, voltando em junho, consegue terminar a competição. O estadual não sabemos e a Sul-Americana volta em junho. Acredito que todas as competições vão ser cumpridas", afirmou Paulo Paixão.

A assessoria de comunicação do Bahia confirma que a diretoria discute a possibilidade, mas ressalta que ainda não há uma posição oficial sobre o tema. Após a paralisação dos campeonatos, o clube suspendeu todas as atividades na Cidade Tricolor, no dia 17, com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus.

Em princípio, as atividades estariam suspensas até 30 de março, mas o comunicado divulgado pelo Esquadrão já previa a possibilidade de estender o prazo a depender do avanço da pandemia no país, o que fatalmente vai ocorrer.

O Vitória já definiu dar férias coletivas ao elenco e demais funcionários a partir de 1º de abril. Em princípio, o descanso será de 20 dias. A depender do cenário na época, a diretoria analisa a possibilidade de conceder mais 10.