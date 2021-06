Presidente da Argentina diz que ‘brasileiros vieram da selva, argentinos da Europa’

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, fez uma declaração nesta quarta-feira (9) que ofendeu brasileiros e mexicanos nas redes sociais ao dar a entender que os argentinos têm uma "origem melhor".

“Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós os argentinos, chegamos de barcos. E eram barcos que vieram de lá, da Europa”, disse Fernández, durante evento com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e empresários dos dois países.

Los Mexicanos vienen de los indios

Los Brasileros vienen de la selva

Pero los Argentinos llegamos en barco de Europa papaaa pic.twitter.com/9R0sLN4QHz — Agente (@Agente__) June 9, 2021

Fernández disse que citava trecho do poeta mexicano Octavio Paz, vencedor do Nobel de Literatura, mas na verdade se trata de trecho de uma música do argentino Litto Nebbia, de quem já afirmou que é fã. A canção se chama "Llegamos de Los Barcos" e os versos dizem "Os brasileiros saem da selva, os mexicanos dos índios e nós, os argentinos, chegamos nos barcos". Já a frase de Paz diz: "Os mexicanos são descendentes de aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos".

O comentário do mandatário argentino viralizou nas redes sociais, com críticas e, claro, memes. "Por isso os brasileiros falam português", escreveu um internauta, ironizando. "São tão europeus que são vizinhos dos ingleses", comentou outro, se referindo às Malvinas.

Na entrevista ao lado de Sánchez, que está em visita na Argentina, Fernández disse se considerar um "europeísta". Ele agradeceu o apoio do chefe de governo espanhol à renegociação da dívida argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI).