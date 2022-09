Presidente da Câmara de Ibotirama e PM são presos por morte na Bahia

O presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama, Jean Charles Alexandre (PSB), e um policial militar foram presos nesta quinta-feira (8) suspeitos de participar da morte de Marcello Leite Fernandes, de 39 anos, executado a tiros dentro do próprio carro na cidade do oeste baiano, em julho desse ano. Um terceiro envolvido conseguiu fugir, e segue sendo procurado. A polícia também cumpre mandados de busca e apreensão em relação ao caso.

Jean Charles, que tem 44 anos, foi o vereador mais votado da cidade em 2020. Ainda não há informação sobre se o político será afastado do cargo. Em 2018, Jean Charles foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo - estava com uma arma ponto 40 de uso restrito da polícia no carro. Na época, o vereador justificou a posse do armamento em virtude das ameaças que vinha sofrendo por causa da proximidade do júri dos asssassinos do seu irmão.

"Durante esses 40 dias de investigação, conseguimos reunir elementos que fundamentaram pedidos de prisões e buscas. Levantamos as informações e identificamos desavenças entre os acusados e a vítima como possível motivação para o crime. As oitivas com os custodiados e a perícia nos materiais apreendidos serão fundamentais para a elucidação do caso", explicou o diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Oscar Vieira.

A motivação para as rixas que levaram ao crime não foi divulgada pela polícia até agora. Na época, bolsonarisas disseram que Marcello estava com uma camisa de presidente e que haveria teor político no homicídio (veja mais abaixo).

Foram apreendidos com os suspeitos três pistolas, celulares, documentos e computadores, além de peças de motocicletas. Todo o material será encaminhado para a sede do DHPP, em Salvador, e depois seguirá para o Departamento de Polícia Técnica.

Participam da megaoperação intitulada “Petúnia” o DHPP, policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin), além da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), do Ministério Público (MPBA), da Corregedoria da Polícia Militar e do Grupamento Aéreo (Graer) da PM.

(Foto: Reprodução)

Crime

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ibotirama, que está ouviu testemunhas.

Segundo testemunhas, ele usava uma camisa com uma estampa do presidente Jair Bolsonaro. O caso gerou repercussão entre os apoiadores do presidente. A pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos, a deputada estadual Talita Oliveira apresentou, nesta terça-feira (26), uma Moção de Pesar na Assembleia Legislativa da Bahia pelo assassinato do bolsonarista.

“Dia triste para Ibotirama. Marcello não tinha nenhum tipo de envolvimento com práticas criminais, sendo assim, não existem outros motivos aparentes para uma execução em praça pública a não ser divergência política”, continua Talita.

O pré-candidato a deputado federal André Porciuncula postou um vídeo sobre o crime e cobrou uma posição do governo.