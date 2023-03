Presidente de Câmara suspeito em sumiço de grávida renuncia ao cargo na Bahia

O vereador Valdnei da Silva Caires (PP) renunciou ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Barra da Estiva, no sudoeste baiano, nesta terça-feira (7). Bô, como é conhecido, é investigado pelo desaparecimento de uma mulher grávida ocorrido em janeiro deste ano.

No requerimento protocolado pelo vereador, ele diz que a decisão é irrevogável e irretratável. "Nesta oportunidade, informo que as razões que me levaram a esta decisão estão estritamente relacionadas ao bom andamento, sem retardo, dos trabalhos legislativos e do município", escreveu. Valdnei foi eleito para o cargo no dia 18 de novembro de 2022 para o biênio 2023/2024.

A renúncia ocorre em meio ao andamento da investigação do desaparecimento de Beatriz Pires da Silva Santos, 25 anos, que foi vista pela última vez ao entrar em um carro no dia 11 de janeiro, em Barra de Estiva. Um mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido na casa e no gabinete de Valdnei. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos um computador e um veículo.

"Também foram coletados depoimentos e ações de inteligência policial que estão sendo desenvolvidas para a localização de Beatriz. Reforçamos a importância da denúncia na apuração através do número 181 a população pode contribuir com a investigação da Polícia Civil", informou a corporação, em nota.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Beatriz entra no veículo, à noite. O carro seria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, e também seria usado pelo vereador Valdnei Caires. O político não foi localizado para comentar o caso.

Beatriz está grávida de seis meses e ainda é mãe de um menino de 2 anos. Desde seu desaparecimento, familiares e amigos fizeram um protesto pedindo mais celeridade nas investigações, com uma caminhada saindo da Câmara.