Presidente do Txai Resorts anuncia novos investimentos na Bahia

José Romeu Ferraz Neto (foto: divulgação)

Em conversa com o Alô Alô Bahia, o empresário José Romeu Ferraz Neto, presidente do Txai Resorts e da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci-Brasil), confirmou novos investimentos, de cerca de 85 milhões, em território baiano.

Os lançamentos estão previstos para dezembro de 2020 e compreendem, entre outros negócios, casas assinadas pelo arquiteto Gui Mattos, em Trancoso, e bangalôs ao redor do Txai, em Itacaré, assinados pelo arquiteto Marcelo Montoro.

“Nossa ideia é atender à grande demanda por casas multiuso, que servem tanto para lazer do proprietário, como investimento, uma vez que as receitas com locações são altas e trazem retorno financeiro”, nos disse. Ferraz Neto também é presidente da Develop Brasil, referência nacional no desenvolvimento imobiliário turístico.

Novo presidente

Pedro Arthur Dornas, coordenador da Câmara do Jovem Empresário da Fecomércio Bahia, é o novo presidente do Lide Futuro Bahia. Ele assumiu o cargo com o intuito de contribuir para o crescimento e fortalecimento empresarial. “O Lide Futuro Bahia tem como objetivo fomentar a geração de negócios, networking e representatividade”, garante.

Menos um reduto

A construção diária das narrativas é marcada, em parte, pela existência de lugares que ganham o imaginário popular ao longo de décadas, como os bares que Hemingway frequentava em Cuba, por exemplo. Quando um deles deixa de existir, todos sentimos a perda, mesmo sem nunca termos atravessado suas portas. A notícia do fim de espaços como o restaurante Mini Cacique, “casa” de artistas como Carybé e Pierre Verger, e de amantes das artes, como o marchand Dimitri Ganzelevitch, é um exemplo dessa constante decadência que tem nos abatido. Aberto em 1974 por Caline Sena e Luis Martinez Esteves, o local era conhecido pela culinária e simpatia. Localizado na rua Ruy Barbosa, nº 29, no Centro Histórico, não resistiu à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus e fechou as portas. Ficaremos não só sem a rabada, a paella e o famoso cozido das quintas-feiras, como também sem a referência de um lugar que já foi ponto de encontro de tanta gente inspiradora.





Malu Barreto e Vik Muniz (foto: Ricardo Toscani/divulgação)

Boa vizinhança

O artista plástico Vik Muniz circulou durante a semana por Salvador. Ao lado da esposa, a produtora cultural Malu Barretto, veio rever amigos e conferir as obras finais da residência que está construindo no Santo Antônio Além do Carmo, com projeto assinado pelo escritório BW Architects. Na quinta-feira, Vik e Malu foram ciceroneados pelo vizinho de bairro, Paulo Vaz, para almoço no Cafélier.

Bruno Rocha e Danilo Lacerda (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Novo point

O cirurgião vascular Bruno Rocha e o empresário Danilo Lacerda inauguraram o Frederico Bar, quinta-feira, no Jardim Brasil, na Barra. Na inauguração, apenas para convidados, os sócios receberam amigos como Bruno Reis, Sabino Farias, Aída e Caio Hupsel. A casa, inspirada em bares modernos de São Paulo, promete bombar durante o verão – respeitando os protocolos de distanciamento, claro.





Sandra, Nelson José de Carvalho e Analuzia Moscoso (Robson Santos/divulgação)

Parabéns pra você

Nelson José de Carvalho celebra aniversário, neste domingo (08), em família, ao lado da esposa Sandra Moscoso de Carvalho e da filha, a médica Analuzia Moscoso de Carvalho. Por causa da pandemia do novo coronavírus, não festejará com seu amplo círculo de amigos, como bem gostaria. Nelson passará o dia recebendo felicitações através de ligações.



Projeção

Neste sábado (7), a partir das 19h, o edifício Oceania, na Barra, em Salvador, será iluminado por meio de uma projeção mapeada com frases e animações. A ação faz parte do projeto “Mucilon: Cuidando do Planeta para o Seu Filho”, que contempla o plantio de 1 milhão de árvores dedicadas ao reflorestamento da Mata Atlântica, no sul da Bahia, até o final de 2021.

Shirley Pitta (divulgação/ Marcio Simnch)

Furacão baiano

Quem brilhou durante a semana na edição virtual do São Paulo Fashion Week foi a modelo baiana Shirley Pitta. A neoface, que, segundo a Vogue Brasil, promete ser a nova estrela da moda nacional, tem apenas 21 anos. Modelo desde 2018, Shirley é aposta da Joy Model. Antes de desfilar e fazer companhas publicitárias, ela trabalhava como ambulante na entrada do zoológico de Salvador, no bairro de Ondina. Junto com a mãe, vendia churrasco e refrigerantes. “Os espetinhos de minha mãe eram os mais amados!”, conta hoje, aos risos, relembrando com orgulho do trabalho que a permitia ajudar na renda familiar.