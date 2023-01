Presidente do Vitória garante manutenção do técnico João Burse

Na lanterna do Campeonato Baiano e há quatro jogos sem vencer na temporada, o Vitória passa por uma crise logo nos primeiros dias no ano. Diante da pressão, o presidente Fábio Mota convocou uma entrevista coletiva para falar sobre as providência para reabilitar o time. Diante dos microfones, o dirigente também garantiu a manutenção do técnico João Burse.

"Burse continua tendo nosso respaldo, nosso respeito. Burse pegou o clube na Série C e trouxe para a B. Trouxe o clube para a Copa da Nordeste. Não são duas partidas que vão acabar o planejamento que a gente fez. Burse é o treinador do Vitória porque a direção confia em Burse. Burse é o treinador porque tem o elenco nas mãos, está fechado com o elenco", explicou Fábio Mota.

O presidente rubro-negro também revelou que os jogadores pediram a permanência de João Burse no comando do time. "O elenco esteve ontem em minha sala para dizer que está fechado com Burse. Burse tem a confiança para continuar a ser o treinador do Vitória", contou.

João Burse foi um dos principais responsáveis pelo acesso à Série B do Brasileiro no ano passado, quando alcançou 64% de aproveitamento em 14 jogos. Nesta temporada, no entanto, os números são bem inferiores. O Vitória disputou seis jogos neste mês de janeiro. Venceu dois, empatou outros dois e foi derrotado duas vezes. O rendimento é de 44%.

A duas vitórias foram comemoradas na etapa eliminatória da Copa do Nordeste. O Leão bateu Cordino-MA (2x1) e Jacuipense-BA (1x0) e conseguiu se classificar para a fase de grupos. Já na estreia desta, no último sábado (21), cedeu o empate ao Santa Cruz nos acréscimos do jogo disputado no Barradão.

"Estamos seguros do trabalho que está sendo feito. Projetamos voltar para a Copa do Nordeste, voltamos. Ganhamos as duas partidas. Não medimos esforços para montar uma equipe competitiva. O Vitória é a equipe que mais jogou no Brasil nesse momento. É um elenco em formação, por mais que diga que teve todo tempo do mundo para pré-temporada, treino é treino e jogo é jogo. A gente está completamente seguro. Evidente que preocupado", admitiu Fábio Mota.

O desempenho mais drástico é no Campeonato Baiano. Após empatar com o Bahia de Feira (1x1), o Vitória perdeu para Itabuna (4x1) e Juazeirense (3x1). Os tropeços fizeram com que o rubro-negro amargasse a lanterna do estadual, com apenas um ponto. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais, fase que o Leão não conseguiu chegara nas últimas quatro edições.

"O termo pelo Campeonato Baiano é envergonhado. Fizemos nossa conta e sabemos que temos que ganhar cinco partidas do Baiano para classificar. Estamos trabalhando como nunca para reverter uma situação que não deveria estar passando", lamentou Fábio Mota.

Busca para sanar os problemas

O dirigente rubro-negro contou que tem feito reuniões frequentes no clube para identificar o que precisa ser feito para o time passar a render dentro de campo. "A última, a gente fez com o fisiologista, treinador, comissão, diretor, gerente. Sentamos, e eu fiz essa pergunta: o que está acontecendo? Chegamos a uma serie de pontos. Depois uma conversa do presidente com a comissão técnica, perguntando o que eles queriam. Depois tivemos uma conversa com os atletas, uma conversa franca. A segunda que tivemos. Nessa conversa, chegamos à conclusão que o elenco está fechado e a gente vai sair dessa situação. O Vitória é um time gigante, um dos maiores do Brasil. Quem não quer essa pressão, não pode vir para cá".

Fábio Mota também afirmou que o clube não está devendo salários a jogadores e funcionários. "O Vitória não deve aos atletas, não deve aos funcionários. O Vitória não prometeu bicho para classificar na Copa do Nordeste. Os jogadores nem pediram. É uma relação franca e aberta. (...)".

De acordo com ele, também não há atraso no pagamento de premiações. "Não temos pendência de bicho. Subimos para a Série B e prometemos um bicho condicionado ao dia que recebermos a primeira cota da Série B. O Vitória só vai receber a primeira cota em abril. Esse foi um trato acertado entre o Vitória e os jogadores. Não tem dívida. Dívida é quando você diz que vai pagar e não paga. O bicho para o Baiano está estabelecido, o bicho para classificar na Copa do Nordeste está estabelecido, para ser campeão está estabelecido. Só não está estabelecido o bicho da Série B. Pagamos a rescisão de todos que saíram, não devemos um real a ninguém. Não devemos nada aos que saíram e nem aos que aqui estão", disse Fábio Mota.