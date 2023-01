Presidente Lula decreta intervenção federal no DF e diz que radicais serão punidos

O presidente Lula assinou às 18h deste domingo (8) decreto que determina intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Ricardo Garcia Cappelli , da equipe do Ministério da Justiça, assumirá a pasta da segurança pública.

Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro Flávio Dino.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que todas as pessoas serão encontradas e punidas. "Vamos descobrir quem são os financiadores".



Assista agora:



Por volta das 14h, cerca de 5 mil radicais que pedem a anulação das últimas eleições presidenciais romperam as barreiras de segurança da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança invadiram o Congresso. Em seguida, os extremistas invadiram o Palácio do Planalto após romperem as grades do estacionamento e entraram no prédio do STF.





Matéria em atualização