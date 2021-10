Preso homem que se passava por funcionário de banco e lucrou mais de R$ 50 mil com golpes

Um homem acusado de aplicar golpes que totalizam mais de R$ 50 mil foi preso em flagrante, na noite de segunda-feira (25), na cidade de Itapetinga, no sudoeste baiano. Com ele foram encontradas 22 máquinas de cartão e onze cartões de crédito de terceiros. O criminoso foi autuado por estelionato e formação de quadrilha, depois de ser flagrado com o material e confessar que se passava por um representante bancário, para ir até a casa das vítimas recolher os cartões. Outros envolvidos no esquema estão sendo procurados.

O coordenador da 21ª Coorpin/Itapetinga, delegado Roberto Gomes Júnior, falou que ao menos cinco vítimas registraram ocorrência na unidade policial e o prejuízo totaliza mais de R$ 50 mil. Conforme explicou o delegado, os golpistas ligavam para as vítimas e se passavam por funcionários dos bancos, relatando que o cartão havia sido clonado e solicitando que digitassem a senha. “Eles informavam que o cartão seria recolhido na residência por um emissário do banco”, disse.

De acordo com as apurações, o homem que foi preso era o responsável por pegar os cartões. “De posse do material e da senha, eram realizadas várias transações bancárias”, completou Roberto Júnior. O suspeito informou que um dos comparsas havia deixado à cidade na manhã daquele dia, enquanto outro integrante da quadrilha está no estado de São Paulo. As investigações continuam.