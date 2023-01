Preso por matar idosa espancada em Dias D'Ávila fugiu de UPA durante surto

O homem que foi preso por espancar uma idosa até a morte após em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador, estava sendo atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento no centro cidade horas antes de cometer o crime.

Na manhã de quinta-feira (12), o homem foi encaminhado para a unidade de saúde após um episódio de surto psicótico. Segundo informações da TV Bahia, ele estava amarrado à maca, mas conseguiu se soltar e escapar da unidade.

O crime aconteceu em um condomínio no bairro Cristo Rei, quando Elisabete Nunes de Oliveira, 68 anos, saiu de casa para levar o lixo. O homem invadiu o condomínio e então a atacou, agredindo a idosa na rua.

A mãe do suspeito alegou que o filho conseguiu se soltar das amarras após se debater muito, quebrou a janela da UPA e arrombou um portão durante a fuga. Em nota, a Prefeitura de Dias D'Ávila afirmou, no entanto, que foi a mãe que afrouxou as amarras e facilitou a fuga. Já a família nega a versão.

"Relatos da equipe de enfermagem que trabalhava no plantão evidenciaram a insatisfação da genitora com as contenções no filho, que pedia, constantemente, para que fossem retiradas. Já na manhã de hoje (quinta), às 06:15h, após receber ajuda da própria mãe para se livrar das contenções, o paciente evadiu da UPA, quebrando uma vidraça e fugindo pelos fundos da unidade. Imediatamente ao perceber a fuga, a equipe técnica acionou as autoridades policiais informando sobre o caso", declarou.

Horas depois da fuga, o homem deu entrada novamente na unidade, ainda em surto, dessa vez trazido pela Polícia Militar, após ter assassinado a idosa e apresentando muitas escoriações pelo corpo.

Custodiado pela Polícia Militar, foi mais uma vez contido e medicado. Por orientação médica, no mesmo dia, ele foi transferido para uma unidade referência, regulado para o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Salvador.

Surto e incêndio criminoso

A mãe do suspeito contou que o surto do filho começou dias antes do crime. Ela diz que chegou a ser agredida por ele na noite de terça-feira (10). "Pegou uma faca e disse: "se você sair, eu te mato". Aí eu comecei a chamar os vizinhos. "Me acuda, vizinho, me acuda". Aí ele: "cala a boca, cala a boa"". Ela ainda relata ter recebido dois socos e ter sido arrastada do sofá ao chão.

Os vizinhos, após ouvirem os gritos, acionaram a PM, mas o homem acabou fugindo antes dos militares chegarem. Já durante a madrugada de quarta (11) ele voltou para a casa onde vivia com a mãe e ateou fogo no imóvel, fugindo novamente em seguida.

Ele foi encontrado pela PM mais tarde, em uma praça na cidade, durante um episódio de surto, em que estava despido e fazendo atos obscenos. "De imediato nossa guarnição foi ao local, identificou o indivíduo e já acionou o Samu por se tratar de uma pessoa em surto psicótico. Após o atendimento do Samu, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)", informou o major Jorge Ramos, comandante da 36ª CIPM.

Na UPA, a mãe do paciente disse que ele estava com mãos e pernas amarradas e que não teve a ajuda que precisava. Sem receber ajuda de enfermeiros ou seguranças, segundo a mãe, o homem conseguiu arrebentar as amarras. Ele acabou sendo capturado novamente apenas após já ter cometido o crime que tirou a vida de Elisabete.

A Prefeitura ainda esclareceu que o paciente em questão possui histórico de atendimento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Dias d'Ávila, tendo seu primeiro atendimento no dia 07 de agosto de 2019, conforme relatórios do órgão. Contudo, seu último contato com profissionais da instituição aconteceu no dia 24 de novembro de 2021.

"Por fim, a Prefeitura de Dias d'Ávila reafirma a correta conduta dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento Lucas Evangelista e lamenta profundamente a morte da idosa na manhã de hoje. Após registro do Boletim de Ocorrência na 25ª Delegacia de Polícia Civil de Dias d'Ávila, a gestão municipal se coloca à disposição das autoridades policiais para

maiores esclarecimentos e contribuição no que for necessário para a conclusão do inquérito", conclui.