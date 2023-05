Preso suspeito de matar vigilante durante assalto no Itaigara

O suspeito de ter participado da morte do segurança Jucelando Macedo Silva, de 44 anos, ocorrido em outubro do ano passado, no bairro do Itaigara, foi preso na tarde desta quarta-feira (24), no Nordeste de Amaralina.

O homem, que é conhecido pela atuação em crimes contra o patrimônio, foi localizado na Travessa Emídio Pinho, no Nordeste de Amaralina, com diversos equipamentos hospitalares, quatro relógios, quatro chaves de veículos, uma motocicleta e a quantia em dinheiro de R$ 9.135.

O criminoso, autuado por receptação, foi capturado por equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

"Foi um grande trabalho da equipe de investigadores da sede do DCCP, em parceria com a COE, que prestou importante apoio operacional mais uma vez", declarou o diretor do Departamento, delegado Glauber Uchiyama.

Ele será autuado em flagrante pelo crime de receptação e interrogado a respeito de seu envolvimento no crime do ano passado. De acordo com as investigações, o suspeito também tem atuação em roubo de veículos na região da Pituba.

Após passar por exames de lesões corporais, ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Um segurança morreu e outro ficou ferido após serem baleados durante tentativa de assalto no bairro Itaigara, em Salvador no dia 8 de outubro do ano passado. De acordo com a Polícia Militar, os homens faziam segurança privada na região e foram alvejados ao reagir aos suspeitos.

Jucelando Macedo Silva morreu no local, na Rua Professor Leopoldo Amaral. Os criminosos fugiram após a ação. O segundo baleado foi socorrido por uma unidade Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou, na época, que equipes das polícias Militar e Civil fizeram buscas na região, na tentativa de capturar os suspeitos. Policiais da 13ª CIPM, da Rondesp Atlântico e do DHHP também participam da ação, mas ninguém foi preso.

Um segurança morreu e outro profissional de segurança privada foi baleado após uma tentativa de assalto no início da tarde deste sábado (8) no bairro do Itaigara, em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o fato ocorreu pouco depois das 14h. pic.twitter.com/y7SbhQg4V5 — Blog do Valente (@blogdovalente) October 9, 2022

Imagens das câmeras de segurança do condomínio Alto do Parque registraram o momento em que bandidos atacam os seguranças. Nas imagens, Jucelando aparece correndo e tenta se esconder atrás de um poste. Seu colega, rola pelo chão atirando. O carro onde estavam os assaltantes aparece em seguida. Jucelando atira, mas o bandido desce do carro atirando e atinge o segurança.

Jucelando, que tentava proteger o colega, cai morto em cima dele. Os bandidos fogem em seguida.

Despedida e homenagens

Dois dias depois do crime, um memorial com flores e cartas foi organizado em frente ao poste onde o segurança Jucelando Macedo Silva foi morto. Autores da homenagem, os moradores passavam pelo local com olhares distantes e semblantes que não escondiam o pesar com o ocorrido.

“Ele era uma pessoa que brincava, conversava, atencioso e morreu para salvar a vida da gente. É [uma perda] terrível”, lamentou a psicanalista Marcia Esquitini, de 60 anos, moradora da região há 13 anos, que contemplou o memorial emocionada.

De acordo com os colegas de profissão, Jucelando trabalhava há 17 anos como segurança do condomínio Alto do Parque. Nesse período, construiu grandes amizades graças a sua gentileza. “Ele sempre ajudava meu avô com a cadeira de rodas quando vinha passear”, lembra um jovem morador, que preferiu não se identificar.