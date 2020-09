Prestes a assumir o Bahia, Mano Menezes desembarca em Salvador

Anunciado pelo Bahia na última quarta-feira (10), o técnico Mano Menezes já está em Salvador. Ele desembarcou na cidade na tarde desta quinta (11) e, mais tarde, irá assistir ao jogo contra o Grêmio, em Pituaçu. A partida acontece às 19h15, pela 9ª rodada do Brasileirão.

No aeroporto de Salvador, Mano foi tietado por alguns torcedores, incluindo um taxista, que aproveitou a chegada do treinador para fazer uma selfie.

O técnico comandará o primeiro trabalho na Cidade Tricolor na sexta-feira (11). E, no domingo (13), vai estrear oficialmente, na partida do Bahia com o Atlético-GO, também no estádio de Pituaçu.

Mano Menezes assinou contrato com Esquadrão até o final de 2021. Este ano, os desafios do treinador serão o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, competição na qual o tricolor está classificado à segunda fase.