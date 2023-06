Preteridos no começo da Série B, Tréllez e Nem são decisivos para o Vitória

Eles chegaram a nem ser relacionados para alguns jogos da Série B do Brasileiro, mas aproveitaram bem quando a oportunidade apareceu e deram a volta por cima na Toca do Leão. Santiago Tréllez e Wellington Nem não apenas mostraram que tinham condições de vestir a camisa de titular como foram decisivos para o Vitória nos últimos três jogos.

A vitória por 2x1 contra o Tombense na última terça-feira (6), que garantiu a manutenção do Leão na liderança do torneio, foi construída com tentos assinados por eles. Wellington Nem abriu o placar com chute de fora da área no primeiro tempo. Santiago Tréllez ampliou de pênalti na etapa final e assumiu a artilharia isolada do time na competição, com quatro gols.

No começo da Série B, Tréllez não foi relacionado para uma partida. Nem não ficou sequer no banco em cinco. Eles ganharam a primeira chance no time titular juntos, na 9ª rodada, contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Na ocasião, Léo Gamalho havia acabado de se machucar e estava vetado. Tréllez, pela primeira vez na competição, ganhou a concorrência para Welder e viu o companheiro de posição pintar entre os reservas antes de se lesionar também.

O colombiano já havia balançado a rede duas vezes na Série B, ambas saindo do banco, mas passou em branco nesse jogo. Não fez o gol, mas ajudou a fazer. Foi dele o passe para Wellington Nem comemorar o primeiro gol com a camisa do Vitória e garantir o empate em 1x1 com a equipe catarinense. O atacante ganhou a chance em função das baixas. Matheusinho e Zé Hugo, machucados, não estavam disponíveis, bem como Osvaldo, poupado por desgaste físico.

Na 10ª rodada, os papéis se inverteram. Nem não marcou, mas deu a assistência para o gol de Camutanga. Tréllez não deu passe, mas assinou um dos tentos da vitória por 3x0 contra o Ituano. Juntos, os atacantes contabilizam duas assistências e seis gols. Tréllez já tinha marcado também diante de Botafogo-SP e Atlético-GO.

Em boa fase, Wellington Nem e Santiago Tréllez devem seguir juntos em campo no domingo (11), às 18h, quando o Vitória recebe o Criciúma, no Barradão. Mais uma chance para eles mostrarem sintonia e eficiência.