Previsão é de chuva para o final de semana

Quem está pensando em pegar uma praia no final de semana pode ir tirando o cavalinho da chuva, literalmente. A previsão é de que um sistema de alta pressão que está sobre o oceano empurre nuvens carregadas para o litoral baiano, do Baixo Sul até o Litoral Norte, o que vai deixar os dias com cara de inverno.

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inemt), Cláudia Valéria, o mau tempo também vai derrubar as temperaturas. Nas regiões mais altas da Chapada Diamantina, por exemplo, são esperados 11ºC.

“Essa mudança no tempo deve começar de sexta-feira para sábado, e vai durar o fim de semana. Os ventos serão de fracos a moderados, mas com algumas rajadas, o que provoca sensação de frio. Em Salvador, a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 28ºC. No Recôncavo, cidades como Cruz das Almas devem marcar 18ªC”, contou.

Chuva está prevista para chegar na sexta-feira (16) (Foto: Marina Silva/ Arquivo CORREIO)

A quantidade de chuvas em Salvador, em agosto, está distante da média do mês. Desde o dia 1º foram 39.1 mm, quando a média dos 31 dias é de 131.33 mm. A previsão é de que o sol dê lugar aos dias nublados. A dica é aproveitar a quarta-feira de sol para tirar os casacos do armário e separar a sombrinha, a capa e o guarda-chuva para o fim de semana.

O mau tempo vai deixar o mar agitado. A Marinha emitiu um alerta informando que o litoral baiano pode ter ventos de até 74 km/h entre quinta-feira (15) e sábado (17) e que a frente fria pode provocar ondas de até 3,5 metros, entre Caravelas, no Extremo-Sul, e Salvador. Pescadores devem redobrar a atenção.

Travessia Salvador - Mar Grande terá alterações por causa da maré baixa (Foto: Evandro Veiga/ Arquivo CORREIO)

Cancelamento

A travessia Salvador-Mar Grande feita pelas lanchas do Terminal Náutico às 20h, saindo de Salvador, e às 18h30, saindo de Mar Grande, estão canceladas, nesta quarta-feira (14). O motivo é o período de maré baixa prolongada, que começou ontem e hoje já interrompeu o serviço das 8h às 9h30.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pela travessia, informou que com a maré baixa, as embarcações não conseguem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Portanto, do Terminal Náutico a última embarcação sairá hoje às 19h30 e de Mar Grande, às 18h. A Astramab informa que caso ocorra concentração de passageiros nos terminais devido à parada desta manhã, serão abertas extras com saídas a cada 15 minutos. Se não for preciso, os horários da travessia serão de meia em meia hora. Oito embarcações estarão em tráfego.