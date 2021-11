PRF apreende 31 kg de cocaína e 2 mil comprimidos de ecstasy em Seabra

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram mais uma apreensão de drogas em Seabra, na Chapada Diamantina, na manhã desta terça-feira (02). Um homem foi preso.

Durante uma abordagem em um ônibus de viagem que seguia de Goiânia (GO) com destino a Salvador (BA), os policiais notaram que um dos passageiros deu informações desencontradas e também apresentava sinais de nervosismo com a ação policial.

Dado o comportamento do homem, as equipes fizeram uma vistoria minuciosa nas bagagens dele, e acabaram encontrando 31 Kg de cocaína, 1.944 comprimidos de ecstasy e mais uma pequena porção de skunk (10 gramas).

Ele confessou que era o responsável pelo transporte das drogas. Na entrevista, o homem de 29 anos disse que adquiriu os entorpecentes em São Paulo (SP) e que os levaria para comercializar na cidade baiana de Ipiaú (BA).

Segundo a PRF, as drogas apreendidas poderiam render ao crime organizado mais de R$ 5,6 milhões. O homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado com os ilícitos para a Polícia Civil de Seabra (BA).