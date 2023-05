PRF apreende 4 toneladas de maconha avaliadas em R$8,5 mi na Bahia

Policiais rodoviários federais apreenderam no início da tarde desta sexta-feira (12) 4 toneladas de maconha. Essa é a maior apreensão do ano registrada nas rodovias federais da Bahia e aconteceu no posto da PRF de Itaberaba. A carga ilícita renderia cerca de R$ 8,5 milhões ao tráfico de drogas, de acordo com a PRF.

O produto estava escondido em meio a um carregamento de arroz, em um caminhão graneleiro, placas do Paraná, que transitava pelo local. O motorista foi preso.

Ação

Ao fazer a checagem na carroceria do caminhão, os policiais encontraram entre a carga de arroz centenas de fardos contendo os tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 4.000 Kg (quatro mil quilos) da droga. Também foi achada uma pequena porção de cocaína na cabine do caminhão.

Aos policiais, o homem relatou que embarcou a droga no Paraguai e tinha como destino a cidade de João Pessoa. Disse ainda que receberia 30.000 reais pelo transporte via PIX.