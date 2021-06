Prime Day 2021, no final do mês, terá 48h de ofertas

A Amazon apresentou na terça-feira (1º) detalhes da edição 2021 do Amazon Prime Day 2021. Para dizer a verdade, não será um 'day' e, sim, dois, totalizando 48 horas de ofertas no site da empresa. Segundo a Amazon, o evento oferecerá frete grátis em todas as categorias da página, incluindo Moda, Casa e Decoração, Beleza e Cuidados Pessoais, Eletrônicos, Brinquedos, entre outros, "junto ao pacote de benefícios de entretenimento e conteúdos exclusivos no Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Prime Gaming". O Prime Day começa a 0h de 21 de junho e vai até o fim do dia 22 de junho para os assinantes Prime no Brasil e em outros países.

A empresa anunciou descontos de produtos das marcas Playstation, Mondial, Hot Wheels, Tanqueray e Lola Cosmeticos, "além de mais de um milhão de ofertas de pequenos e médios parceiros de vendas na Amazon". De acordo com Daniel Mazini, Country Manager da Amazon no Brasil, as compras nas primeiras 24h do Prime Day 2020 superaram as da Black Friday de 2019.

“O Brasil foi o país com maior crescimento de membros Prime no mundo desde o lançamento do programa em 2019. Fazer o Prime Day no Brasil é um grande benefício que trazemos aos membros Prime brasileiros que, além do conteúdo de vídeo, músicas, livros e frete grátis e rápido, também têm acesso a milhares de ofertas exclusivas”, assesgura Mazini.