Primeiras imagens de Ivete com o Mundo Bita são divulgadas

A turma do Mundo Bita, que faz a alegria de muitas crianças, ganha nova integrante no clipe Nessa Dança: a baiana Ivete Sangalo. Com o lançamento previsto para o próximo dia 7 de junho, no YouTube. A novidade dá continuidade ao lançamento de junho da temporada Bita e o Circo.

Pela primeira vez, Ivete Sangalo se torna personagem de desenho animado e promete entrar na onda divertida do picadeiro, com muita dança, alegria e energia, e solta a voz em parceria com Chaps Melo, compositor e um dos criadores da atração.





(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Mãe de três filhos, a artista já conhecia bem a turma do Mundo Bita e tem o costume de assistir às animações com os pequenos.

“A minha família tem uma relação deliciosa com o Mundo Bita, por tudo o que eles representam: o diverso, o respeito para com o outro, para com a música, o respeito à criança como indivíduo. Dedico aos meus filhos Helena, Marina e Marcelo a minha participação no Mundo Bita”, diz Ivete.

No clipe, Nina e Mia, duas bailarinas do Circo Mágico do Bita, guiam a narrativa junto com Bita, Ivete e a mulher-elástico Lili. As crianças da turma, Lila, Dan e Tito, também mostram para o público como é prazeroso aprender a dançar e deixar o corpo interpretar a melodia livremente. Esta é a terceira animação da temporada Bita e o Circo, sendo que os dois primeiros, “O Circo Chegou” e “Palhaçada”, lançados respectivamente em fevereiro e abril deste ano, já somam juntos mais de 8,5 milhões de visualizações no YouTube.

Ivete não é a primeira artista a ganhar os traços da turma do Mundo Bita. Milton Nascimento deu voz e tornou-se personagem no clipe Trem das Estações, enquanto Vanessa da Mata cantou a letra Mãe Música. Mais recente, no projeto Rádio Bita, Lulu Santos estrelou seu hit Como Uma Onda, que ganhou uma roupagem infantil para a criançada.

“Mais do que mostrar a delicadeza dos movimentos em uma apresentação circense, o clipe trata da beleza que é a dança em nossas vidas e a importância de estimular a criança a embarcar nas melodias e libertar todo o potencial criativo. Contar com o talento da Ivete em nosso projeto é um presente para nós, do Mundo Bita, e para os nossos fãs, que há tempos pedem por essa parceria”, revela Chaps Melo.