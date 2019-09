Procissão do Fogaréu é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia

(Foto: Divulgaçaõ)

Realizada anualmente em Serrinha, a Procissão do Fogaréu foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado em decreto publicado neste sábado (31) no Diário Oficial. A manifestação religiosa acontece há mais de oito décadas e reforça a cultura em todo território do sisal.

O Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (Ipac) produziu um dossiê para fazer o Registro Especial da procissão. A Gerência de Patrimônio Imaterial (Geima) do Ipac acompanha o evento desde 2014 e já tinha concedido à manifestação o Registro Especial Provisório.

A gerente de Patrimônio Imaterial do Ipac, Nívea Santos, diz que a Procissão do Fogaréu é uma manifestação religiosa e cultural importante para Serrinha. “E como forma de reconhecimento e valorização desta cultura, o Governo do Estado da Bahia, através do IPAC, a partir de hoje (31), salvaguarda de forma definitiva a manifestação através do Registro Especial".

A procissão, que acontece desde 1930, retrata a prisão de Jesus no Monte das Oliveiras depois de ser achado por tropas romanas. Fiéis católicos seguem pelas ruas da cidade entoando cânticos e rezando, usando tochas e velas acesas. O percurso dai da catedral e sai até a imagem de Senhora Sant'Anna, na subida de uma colina nos arredores da cidade. São cerca de 5 km de percurso.