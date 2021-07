Procon-BA passa a realizar audiências virtuais a partir da segunda (26)

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) vai realizar audiências virtuais a partir da próxima segunda-feira (26).

O serviço acontece inicialmente no posto Procon, no SAC do Shopping Bela Vista. Até o final de agosto, o órgão, que é vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), pretende expandir a novidade para os postos do Salvador Shopping, Barra, Liberdade e Comércio.

“No período de suspensão das atividades, em razão das medidas preventivas do coronavírus, houve acúmulo expressivo de audiências de conciliação a serem realizadas. A forma remota de conciliação para resolver pendências entre consumidores e empresas, realizadas no formato virtual, é uma medida adotada em virtude da pandemia, e visa dar mais celeridade aos processos”, explica o superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio.

As audiências virtuais são agendadas pelo Procon quando a reclamação do consumidor não é resolvida via carta ou telefone. Depois, o órgão informa ao consumidor o horário e dia da audiência virtual, fornecendo link para que ele participe. As empresas são notificadas pelo endereço eletrônico, carta ou telefone.