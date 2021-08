Produtividade tóxica: quando produzir muito no trabalho se torna doença

Considerada a mais jovem empresária do setor varejista alimentício do estado, Daniela Lacerda, CEO da rede O Corujão, sabe como a produtividade em excesso pode ser danosa para as relações pessoais e profissionais. Na vida pessoal, o comportamento por pouco não causou atritos no casamento. Na vida profissional, percebeu que o estímulo à produtividade tóxica implicava em problemas de relacionamento entre os colaboradores e comprometia o fluxo de trabalho. “É descabida a ideia de que quanto mais vou produzir, mais vou ganhar reconhecimento, mais vou me destacar no que faço”, reconhece.

De acordo com a psicóloga Carmen Rezende, todas as vezes que há um comportamento excessivo de preocupação e dedicação ao trabalho, que ocorre com uma busca incessante de otimização do tempo, sem avaliar de forma racional as consequências na saúde mental de quem a faz, tem-se um quadro de positividade tóxica. “Em resumo, é quando pessoa passa sentir a necessidade interna ou externa em de ser produtiva no trabalho. É enfrentar o estresse com mais trabalho possível”, explica.

Daniela Lacerda conta que usa a estratégia de valorizar as pequenas conquistas para reduzir o nível de auto cobrança (Foto: Taila Silva/Divulgação)

A psicóloga lembra que a mente humana precisa de momentos de repouso depois de momentos de alto nível de atividade. “Quando não damos esse espaço, estamos diante do risco de sobrecarregá-lo. Como consequência pode gerar processos de burnout, transtornos de ansiedade diversos, crises de pânico ou caminhar para um quadro de depressão em alguns casos”, esclarece.

Repouso

Carmen destaca que, para evitar chegar nesse ponto, o ideal é evitar fazer longos períodos de trabalho sem ter pausas importantes, ter uma boa qualidade de sono e sempre se permitir a estar perto e com atividades com aqueles que ama.

No caso de Daniela, a solução foi adotar uma postura de valorização das pequenas ou grandes atitudes, fortalecendo a auto estima e reduzindo o nível cobranças pessoais. “Já cheguei um momento de me questionar e querer me ocupar de tarefas o dia todo, até como uma maneira de ‘competir’ indiretamente com meu esposo. Hoje, sei que isso não é saudável, então, valorizo cada momento de produtividade do dia, assim, cada momento torna-se valioso”, conta.

A reflexão sobre si a fez compreender que a melhor maneira de reconhecer o colaborador e garantir a saúde mental da equipe é apostar num sistema de mérito, dentro dos limites das funções de cada um. “Como hoje nossa rede conta com uma psicóloga de avaliação comportamental, muitos desses adoecimentos não chegam a tornar-se um problema de saúde, mas estamos atentos para que essa produtividade tóxica não gere danos nos relacionamentos com os colegas ou contamine a produtividade em geral”, explica, pontuando que, quando um colaborador trabalha demais, querendo ser o melhor, o outro pode se sentir desmotivado por esse excesso, adotando uma postura de “maquiar” suas realizações.

Organização

Carmen Rezende defende que as empresas podem ter um papel importante nesse processo de cuidado, alertando o quadro gerencial para a atenção às cargas horárias, além de buscar distribuir as atividades de forma mais equilibrada, evitando sobrecargas para as equipes. “Lembro que exceções são possíveis para períodos que precisar uma extensão maior de trabalho, mas como diz o nome é exceção”, reforça.

A psicóloga Carmen Rezende diz que quando os comportamentos próprios da produtividade tóxica estão intalados, é preciso buscar ajuda profissional (Foto : Arquivo pessoal)

Ela reconhece que os ambientes laborativos terminam encontrando variantes externas como a crise econômica, remuneração inferior às atividades solicitadas e as condições ruins de trabalho que criam obstáculos ainda mais desafiadores para a preservação da saúde mental e da qualidade de vida do colaborador. “Como consequência, o indivíduo se sente imbuído em ter que ser sempre 150% produtivo, reduzindo a segurança e auto estima do profissional”, completa.

A psicóloga diz que quando a produtividade tóxica já se instalou na vida de um profissional, é preciso reconhecer que o estilo de vida mudou intensamente desde o início da pandemia e que o controle emocional precisa ser tratado, especialmente os sentimentos de culpa e frustração. “Se nessa caminhada de autoconhecimento para conseguir um equilíbrio maior da vida laboral e pessoal o indivíduo tiver dificuldade, a indicação é buscar ajuda de um profissional especializado, como um psicólogo ou psiquiatra. Eles irão auxiliar no momento presente do que está acontecendo e buscar as razões do desenvolvimento desse comportamento tóxico”, finaliza.



Sinais para o cuidado

Existem alguns sinais claros de uma produtividade tóxica, como os citados abaixo:

- Sensação de estar sendo um “impostor” no trabalho;

- Uma culpa constante por não dedicar mais horas ao trabalho sendo que no normal já está muito além do limite;

- Estar em constante sensação de exaustão;

- Troca do lazer pelo trabalho;

- Trabalho extra como um todo ser rotina e não exceção.





Indicadores de perigo no trabalho

- Competição e expectativa de resultados semelhantes aos de outros;

- Pouca atenção a aspectos relacionados a saúde e bem-estar;

- Distanciamento dos relacionamentos pessoais;

- Esquecer as obrigações e negligenciar as responsabilidades pessoais;