Produtora baiana assina campanha exclusiva da Nívea para o Nordeste

Três mulheres que, em tarefas cotidianas, ajudam outras. Esse é o mote da campanha “Se Colocando na sua Pele”, da Nivea, que será lançada na próxima segunda-feira (8). A baiana Mandinga Filmes foi a responsável pelos vídeos do projeto, todo rodado no Nordeste.

"O conceito do anúncio é a empatia. (...) Nossa intenção é reforçar essa conexão emocional com a mulher nordestina, além de valorizar seu orgulho por sua identidade regional”, afirma Ligia Annunziato, head de trade e marketing do Nordeste da marca.

"Queremos que as mulheres daí se reconheçam na Nivea, associando-a ao cuidado que sempre demonstramos com nossas consumidoras", fala Ligia.

Frame da campanha da Nivea

(Foto: Divulgação)

O projeto, assinado pela agência FCB Brasil, será exclusivo para o Nordeste - marcando a primeira vez que a Nivea volta sua comunicação para uma região específica do Brasil. Ele será veiculado nos estados da Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e nas cidades de São Luís (MA) e Teresina (PI), na televisão aberta e rádio.

Haverá um filme de 30 segundos, mostrando essas situações que as três personagens passam. Além de três pílulas de 15 segundos, contando, cada, uma dessas histórias. Os vídeos trarão os produtos da Linha Azul da marca, inspirados no creme da latinha e criados, especificamente, para as diferentes necessidades de cada parte do corpo.