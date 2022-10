Professora de escola municipal de Salvador é finalista do Prêmio Destaque Educação 2022

Mind The Gap, curta sobre as desigualdades sociais produzido por alunos do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Joir Brasileiro, colocou professora de inglês Conceição Rodrigues, 61 anos, entre os finalistas ao Prêmio Destaque Educação 2022, que será entregue na próxima segunda-feira (10). O filme, orientado pelo educadora, é resultado de um curso voltado para docentes de escolas públicas e realizado pelo Centro de Aprendizagem de Impacto Social (Cais ImpactaE). Lá, a educadora aprendeu sobre a linguagem audiovisual e, depois, o conteúdo foi repassado para os estudantes.

Depois de ter aprendido sobre planos, iluminação, cenários, cor, atributos sonoros, movimento de câmera, enquadramento, figurino e personagens, Conceição foi para a sala de aula da Escola Joir Brasileiro, em Brotas, e sugeriu que os alunos fizessem a produção do curta, que foi gravado somente com o auxílio de um celular. “Eu cheguei com a ideia, pensei que eles fossem dizer não ou que não ficassem animados em fazer o filme, mas foi exatamente o contrário. Eles ficaram muito contentes, assumiram 100% a responsabilidade, eu só fiz a orientação, o resto foi tudo eles”, relatou a professora.

No curta, que tem duração de nove minutos, três crianças em situação de rua aparecem na tela, um limpa os vidros de um carro, o segundo faz malabarismos no semáforo e o terceiro cata lixo. Eles encontram um livro chamado Mind The Gap, descobrem que o material faz parte de um curso de inglês gratuito e vão até o local. Eles pedem permissão para participar das aulas e a professora os aceita. No final, o filme corta para os três personagens com o livro na mão. Conceição deixou clara a mensagem por trás da cena: “significa esperança, confiança de que tem um mundo melhor para eles”.

A professora também explicou a origem do nome do curta. Segundo ela, Mind the Gap originalmente significa ‘cuidado com o vão’, uma frase muito ouvida em estações de trem para chamar a atenção dos passageiros. Na produção dos alunos, o título tem o objetivo de mostrar o abismo, que seria o gap, que há na sociedade em relação à educação. “De um lado as pessoas privilegiadas e de outro lado temos as pessoas com difícil acesso ao conhecimento. O ideal seria uma educação inclusiva e equitativa para todos, mas não é isto que vemos”.

Conceição destacou que os alunos ficaram responsáveis pelo roteiro, gravação, figurino e interpretação no curta. “Eles se reuniram para entender como fariam o filme, resolveram retratar uma história da vida real sobre muitas crianças que vivem nas ruas e não tem acesso à casa ou educação”. Segundo ela, o projeto mostra a importância do uso de outras formas de linguagem pedagógica para o aprendizado.

“Dá para sair da forma tradicional e aprender de uma forma diferente”.

O aluno Richard Nathan Tavares Oliveira Salinas, 15, que participou da filmagem do curta, contou que conseguiu aprender muito sobre linguagem cinematográfica durante as gravações. "Eu gostei muito de fazer, eu aprendi muito, assim como os meus amigos. Nós repetimos várias cenas, porque cometemos erros, mas rimos muito dos nossos erros e perseveramos até conseguir um resultado bom”, disse.

O curta já recebeu prêmios e menção honrosa em um festival de abrangência nacional. Além disso, os alunos já apresentaram o projeto no terceiro Congresso Internacional de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), e participaram do 11° Encontro de Jovens Cientistas da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A professora também tem expectativa positiva sobre a premiação na próxima segunda-feira.

“Estamos animados e com uma expectativa grande de levar o prêmio para casa. A proposta do filme, além de provocar momentos de reflexão em relação ao ensino da língua estrangeira, chama a atenção para as desigualdades sociais”, pontua Conceição.

Para assistir ao filme, acesse www.youtube.com/watch?v=Wdwt4bqg0rs.

*Com a orientação da subeditora Fernanda Varela