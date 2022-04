Programa do IR 2022 apresenta problemas e será atualizado

Problemas técnicos foram registrados nos programas que auxiliam o preenchimento do Imposto de Renda 2022. Segundo o Uol, uma da falhas impedia a geração do Darf com vencimento para 31 de maio, permitindo somente até 29 de abril, mesmo após o prorrogamento do prazo pela Receita.

A Receita Federal informou que vai corrigir o erro ainda essa semana, lançando a versão 1.4 dos programas IRPF 2022 e GCAP 2021.

Um dos problemas encontrados, como citado, é com o Darf. A data de vencimento do imposto mudou, já que a entrega da declaração foi prorrogada no início do mês de 29 de abril para 31 de maio.

Mas o Darf, documento de arrecadação fiscal, apresenta problemas para ser impresso com a nova data.

Como resolver

Quem estiver com esse problema, não vai precisar reinstalar o programa, só esperar a atualização automática prometida pela Receita. É preciso estar conectado à internet para conseguir fazer a atualização.

Se preferir, é possível fazer a atualização manualmente. No programa, selecione o menu Ferramentas e depos "verificar atualizações". Se houver alguma disponível, o programa será atualizado.

Um detalhe é que a primeira versão do programa, disponibilizada em 7 de março, não está aceitando atualizações. As três versões seguintes são atualizadas automaticamente. Se você conferir que ainda está na versão 1.0 (olhar no canto direito do programa), vai notar ao tentar chegar manualmente por atualizações que uma mensagem de erro surge.

Nesse caso, a solução é baixar novamente o programa, para ter a versão mais recente. Para não perder as informações salvas, não apague a versão instalada. Ao fazer a instalação novamente, o programa vai informar que encontrou o IRPF 2022 na pasta indicada para instalação e perguntar se você deseja preservar os dados. Responda que sim, e tudo que você já preencheu será mantido depois que concluir a instalação.

A última versão disponível é a 1.3 e a 1.4, com correção do erro, deve sair ainda essa semana.