Programa Morar Melhor reformará mais 200 casas em Plataforma

A prefeitura de Salvador deu início às obras de melhorias habitacionais em 200 residências através do programa Morar Melhor. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis na noite desta quarta-feira (1º), ao lado titular da secretaria de Infraestrutura e Ordem Pública (Seinfra), Luiz Carlos de Souza. Esta é a segunda vez que a iniciativa alcança a região.

O prefeito destacou o poder transformador de vidas que o Morar Melhor tem exercido em localidades carentes e lembrou do pedido feito pessoalmente pelo jovem Kevem Santos, 14 anos, há quatro anos, durante um mutirão de ações da Prefeitura em Plataforma.

“Em 2019 autorizamos o cadastro de casas daqui de Belo Monte mas, infelizmente, veio a pandemia e tivermos que interromper o programa em função das medidas de isolamento. Relicitamos a empresa para fazer o serviço e, hoje, Deus está me permitindo honrar o compromisso de poder atender o pedido de Kevem e de um total de 200 famílias”, comemorou Bruno Reis.

O gestor reforçou que o Morar Melhor é a iniciativa mais pedida pelas pessoas nas ruas da cidade. “Já passamos de 40 mil casas reformadas e, só para este ano, a nossa meta é fazer mais 8 mil. O programa concederá limite de até R$11 mil por cada habitação reformada - mais que o dobro do que há oito anos.”

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal autorizou as reformas da escadaria da Rua dos Tecelões de Cima e de um campo de futebol da localidade, com inclusão da iluminação em LED.

Realização

Kevem é filho de Alane de Jesus Santos, 36 anos. Chefe de família, ela está entre os novos moradores beneficiado com a requalificação dos imóveis, através do programa municipal. Das 200 unidades habitacionais, 90 já estão concluídas.

“A minha casa molhava toda, a parede era fofa porque havia muita pingueira. Mas ela hoje em dia está do jeito que sonhei. Minha sala, cozinha. O banheiro que nem chuveiro tinha passou a ter”, festejou Alane.

Funcionamento

Por meio do programa, a Prefeitura vem garantindo melhorias nos lares de acordo com a escolha e indicação dos próprios moradores. Os serviços vão desde pintura e reboco à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário.

O cadastramento das residências beneficiadas pelo Morar Melhor é feito pela Seinfra. Os critérios adotados são a precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE 2010; maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; maior predominância de pessoas abaixo da linha da pobreza; maior predominância de mulheres chefe de família; maior densidade habitacional e precariedade habitacional obtida pela observação de campo.

Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.