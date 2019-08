Projetada para a modernidade

Imagem aérea da avenida Paralela com o bairro de Mussurunga a esquerda e Parque de Esposições a direita - Foto de Luiz Hermano em 14.de agosto de 1990

Concebida no Escritório do Plano de Urbanismo da cidade do Salvador – EPUCS, de Mario Leal Ferreira na década de 1940, a avenida Luis Viana chamada pela população de Paralela traçou um novo caminho de crescimento para a cidade. A construção da monumental via de traçado reto na década de 1970 deslocou de vez o eixo de desenvolvimento ao conectar a velha Cidade da Bahia ao recém inaugurado Centro Administrativo da Bahia – CAB, para significar a ligação de Salvador ao futuro.