Projeto com jazz e vinhos estreia segunda-feira (9) em Salvador

O projeto Jazz na Laje estreia na Cafeteria Botânica, Pituba, nesta segunda-feira (9), trazendo ainda o lançamento dos "Vinhos de Combate". A noite tem como anfitrião André Becker, flautista e saxofonista da Osba, Orkestra Rumpilezz e Jam no MAM. Nesta segunda, o convidado será o instrumentista Bruno Aranha, responsável por assinar arranjos para importantes grupos musicais da Bahia.

Além do jazz, as noites contarão com o projeto Vinhos de Combate, um formato que busca favorecer o consumo do vinho de cultivo orgânico, nacional, de maneira acessível e inclusiva. Nesta segunda será lançado a versão tinto, leve, fresco e que agrada aos diversos paladares.

O Vinhos de Combate foi criado por Gabriela Monteleone há dois meses e agora chega à capital baiana. Gabriela é head sommelier e wine director do Grupo D.O.M.

O evento acontece na Casa 478, que fica na Rua das Hortênsias, 478, na Pituba. A entrada será limita e feita por reserva pelo tel: (71) 992421634

(Foto: Divulgação)