Projeto Fora da Casinha realiza apresentações circenses online

O Cabaré Fora da Casinha realizará, entre os dias 12 e 14 de março, três apresentações virtuais e gratuitas em seu canal do YouTube, com três elencos diferentes e 18 artistas de Salvador, Uruçuca, Caeté-Açú, Ilhéus, Vera Cruz e Palmeiras. A ideia do projeto é evidenciar o protagonismo e o trabalho de artistas e circenses mulheres da Bahia, além de celebrar os três anos do Cabaré Fora da Casinha como um espaço de difusão e reunião das produções de artistas baianas.

A ocupação de aniversário é uma forma de reunir o trabalho artístico de mulheres que já participaram em outras edições, como de artistas que estão participando pela primeira vez, fortalecendo a construção dessa rede feminina. O projeto prevê a realização do evento em formato online com o intuito de expandir e facilitar o acesso do público, durante um final de semana, em horários de final de tarde/noite. Além disso, todas as apresentações terão tradução em libras ao vivo.

“Essa ocupação é uma realização que brinda esses 3 anos anos de resistência feminina nas ruas de Salvador firmando ainda mais o projeto como um espaço que potencializa trabalhos de mulheres artistas de nossa cidade, é uma alegria imensa comemorar tudo isso com mulheres que fortaleceram essa história e poder remunerar artistas que entregam sua arte na arte pública, apresentando um dia passando chapéu e acreditando na força que tem essa ação e na coletividade social que isso gera”, diz a idealizadora e diretora artística do projeto, Vanda Cortez.



Serviço

O que: Fora da Casinha

Quando: 12 a 14 de março

Onde: Canal do Youtube do Cabaré Fora da Casinha

Gratuito