Projeto terá lives para instruir pequenos negócios durante a crise

Para auxiliar microempreendedores que têm tido prejuízo com a queda de vendas provocada pela pandemia no coronavírus, uma série de lives será lançada. O conteúdo trará orientações de como amenizar o prejuízo.

Os vídeos fazem parte do Programa Agente de Empreendedorismo, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Parque Social, que tem realizado uma série de atividades para que os pequenos negócios não deixem de funcionar por conta do isolamento social.

A primeira live ocorrerá já nesta terça-feira (19), às 17h, com tema "A sobrevivência dos Micro Negócios- Antes, durante e depois da crise". O bate-papo será do Regional Subúrbio I e contará com dicas e informações para empreendedores de todos os segmentos.

Para esta live, haverá a participação especial de Alenaldo Cerqueira, que é empreendedor, contador, administrador, palestrante e consultor especialiasta em Gestão de Negócios. Para assistir, basta acessar o perfil @suburbioum no Instagram.

Presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, falou sobre a importância de se fazer projetos desta natureza. "Trabalhar no social já é um grande desafio,temos que buscar sempre soluções criativas, inovadoras e de impacto para que verdadeiras transformações ocorram. Nos dias atuais,temos que nos superar e, mesmo à distância, buscar estar por perto, ajudando àqueles que precisam de apoio para garantir seu sustento e de suas famílias.

O lema deve ser não desistir, e sim enfrentar, recriar e se fortalecer".





Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.