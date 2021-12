Pronto para 2022: veja um balanço das contratações do Vitória

O Vitória tinha uma missão complicada e precisava correr contra o tempo para fazer contratações. Punido pela Fifa, o rubro-negro só podia acertar com novos atletas até a última sexta-feira (17). O plano, segundo a diretoria, era conseguir 14 reforços até o início da Série C. Após uma maratona de negociações, o clube conseguiu chegar bem perto desse número e anunciou 12 jogadores.

Dois zagueiros, três laterais, um volante, um meia e cinco atacantes serão os novatos na Toca do Leão. De todas as contratações, quem ganha o status de principal é o experiente Jadson, de 38 anos, novo camisa 10 da equipe.

O meia tem um longo e vitorioso currículo no futebol. Foi duas vezes campeão brasileiro (2015 e 2017), além de tri paulista pelo Corinthians. Também ganhou a Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012 e, no ano seguinte, faturou a Copa das Confederações pela Seleção Brasileira. Isso sem falar nos quatro títulos ucranianos conquistados com o Shakhtar Donetsk, pelo qual ganhou duas copas nacionais. Jadson chega ao Leão para preencher uma lacuna deixada no meio de campo após as saídas de Bruno Oliveira, Fernando Neto e Soares.

Entre os volantes, a novidade é Pablo, de 24 anos. Ele fez sete jogos pelo profissional do Fortaleza em 2021, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. No setor, ainda permanece João Pedro, que renovou. Por outro lado, Guilherme Rend deixou o clube.

Quem também acertou a prorrogação de contrato foi Dinei. Após sofrer lesão do ligamento cruzado anterior do joelho em julho e passar por cirurgia, o centroavante estendeu o vínculo e permanecerá na temporada 2022.

O ataque, aliás, ganhou cinco reforços. Guilherme Queiroz disputará a camisa 9 com Dinei, Samuel e David, que terminou o ano jogando melhor na posição. Já Eron deve ser emprestado.

Roberto também atua como centroavante, mas já assumiu preferir a faixa lateral do campo, como ponta direita. Erik, Luidy e Jefferson Renan também são atacantes de beirada. Vale lembrar que Marcinho, Fabinho e Manoel deram adeus ao Vitória.

Nas laterais, a mudança foi 100%. Raul Prata, Roberto e Renan Luís deixaram o time após o fim dos respectivos contratos, enquanto Van e Cedric rescindiram. Desta forma, os novatos Vicente e Salomão disputam vaga na esquerda, enquanto Alemão é a opção para a direita, que pode ganhar um reforço da base.

Na zaga, Ewerton Páscoa e Alisson Cassiano chegam para preencher a lacuna deixada após as saídas de Thalisson Kelven e Marcelo Alves, que tiveram vínculo encerrado, e João Victor, emprestado ao Guarani.

Outros titulares ao longo da temporada, Wallace e Mateus Moraes seguem - mas o presidente em exercício do Vitória, Fabio Mota, assumiu ter dificuldade em pagar os salários do capitão. Assim, é possível que ele seja emprestado.

Ainda no setor defensivo, o goleiro Lucas Arcanjo, que foi titular durante boa parte da temporada, está mantido no elenco - ao contrário de Ronaldo, que não renovou. A posição não teve novos contratados e é outra que pode ganhar nomes das categorias de base.

A partir de agora, a CBF entra em recesso e, quando retornar, passará a valer a punição imposta ao Vitória pela Fifa, por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors, que emprestou o argentino ao rubro-negro. Quando a entidade voltar às atividades, a chegada de atletas ao Leão só será possível caso o clube consiga um acordo com os credores.

Em 2022, o Vitória disputará a Série C, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. O elenco se reapresenta no dia 3 de janeiro.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022:

Veja como fica o elenco do Vitória:

Goleiros

Lucas Arcanjo

Caíque

Laterais

Alemão

Vicente

Salomão

Zagueiros

Alisson Cassiano

Ewerton Páscoa

Wallace (pode ser emprestado)

Matheus Moraes

Marco Antonio

Volantes

Pablo

João Pedro

Maykon Douglas

Meias

Jadson

Eduardo

Gabriel Santiago

Atacantes

Guilherme Queiroz

Erik

Roberto

Luidy

Jefferson Renan

David

Samuel

Dinei

Alisson Santos

Caíque Souza

Hitalo

Eron (deve ser emprestado)