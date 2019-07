Protesto deixa trânsito lento na BR-324; via é parcialmente bloqueada

Motoristas que estão passando pela BR-324, na altura do bairro de Valéria, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (26) encontram o trânsito lento na localidade. Isso porque moradores da comunidade Terracom, na mesma localidade, realizaram uma manifestação e fecharam os dois sentidos da via na altura do bairro por volta das 5h20.

Segundo os moradores, os alagamentos constantes que acontecem no local foram a motivação do protesto. Durante o protesto, o grupo deixou apenas uma faixa da BR-324 aberta para a passagem de veículos. Policiais Militares e da Rodoviária Federal acompanharam o ato e conseguiram negociar com os manifestantes, que liberaram as pistas por volta das 6h40. O trânsito, porém, permanece lento na BR na manhã desta sexta.

Na quinta-feira (25), duas mães precisaram carregar os filhos nas costas para passar pela água, quando levavam as crianças para a escola. Ainda por conta do alagamento causado pelo acúmulo de água da chuva, alguns moradores ficaram ilhados na localidade.