Quadro de Di Cavalcanti foi furado por vândalos que invadiram Palácio do Planalto

Entre os itens vandalizados na invasão aos prédios públicos de Brasília, está uma tela do pintor Di Cavalcanti, um dos artistas plásticos mais importantes da história do país. A tela sofreu vários rasgos. A historiadora e escritora Lilia Schwarcz manifestou-se no Instagram: "Um Di Cavalcanti e muitas obras de arte que estavam nas paredes do Palácio do Planalto foram destruídas pelos terroristas criminosos. Toda vez que governos autoritários atacam a democracia, a arte sofre. O museu nacional da república também recebeu ameaças de bomba e por isso foi fechado".

Lilia também revelou indignação contra o Procurador Geral da República, o baiano Augusto Aras: "O silêncio do procurador geral da república, Augusto Aras, também é revelador. Ele que passou 4 anos passando pano por sobre os atos bárbaros de Jair Bolsonaro".

STF destruído

O Supremo Tribunal Federal foi destruído pelos vândalos que invadiram os prédios federais. O repórter Marcos Losekan, da Globo, mostrou que quase todos os vidros que cercam o prédio foram quenrados. As cadeiras dos ministros do STF também não escaparam da destruição. Havia muita água espalhada nos tapetes e no piso do prédio, porque o sistema de proteção contra incêndio foi acionado automaticamente. Não houve, no entanto, sinais de incêndio.