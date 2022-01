Quais os carros mais bonitos do mundo? Veja os 9 mais belos, segundo estudo matemático

A beleza pode ser mensurada? Quando me perguntam se eu acho um carro bonito, muitas vezes prefiro não opinar. É bem relativo e cada um tem um olhar. Mas os ingleses do Confused.com determinaram quais os modelos mais bonitos, por década, de 1940 até hoje.

O estudo utiliza a tese do matemático italiano Fibonacci de Pisa. Há quase 800 anos, ele foi o primeiro ocidental a descrever a relação de simetria matemática com a beleza percebida. Atualmente, a fórmula é conhecida como sequência de Fibonacci ou Golden Ratio e já foi utilizada para "medir" a beleza de famosos, elegendo Bella Hadid e Robert Pattinson como mulher e homem mais bonitos do mundo.

No caso dos carros, para chegar ao resultado final, foram analisadas as dimensões. Após a coleta de dados, utilizou-se a razão de largura para altura, entre outros parâmetros, para calcular a diferença em relação às dimensões da razão áurea, ou Golden Ration (1,61803398875). Nessa proposta, beleza nada mais é do que linhas proporcionais.

Por essa equação, o carro mais bem avaliado foi o McLaren 720S, de 2017, com 99,73% de perfeição de acordo com o cruzamento de dados. De acordo com o estudo, a década de 2010 foi a que produziu os veículos mais estatisticamente bonitos. Os carros lançados nesta década tiveram uma média de 90,18% em relação à proporção áurea.

Assim, o ranking ficou da seguinte forma:

1. McLaren 720S (2017)

2. Lamborghini Gallardo coupé (2003)

3. Mercedes-Benz C111 (1970)

4. Ferrari F355 GTS (1994)

5. McLaren GT (2020)

6. Bizzarrini GT Strada (1960)

7. Lamborghini Jalpa (1980)

8. Plymouth Fury (1957)