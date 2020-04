Quase um terço dos bairros já têm registros de covid-19; Pituba chega a 20 casos

Salvador contabiliza 169 casos do novo coronavírus (covid-19) até as 18h desta quinta-feira (2). Entre a última terça-feira (31) e hoje, o número de bairros com infectados subiu de 44 para 52, de um total de 163 bairros. A Pituba continua a liderar a lista de locais com a maior quantidade de doentes, com 20 ocorrências. Em seguida, aparece o Horto Florestal, que registrou 12 enfermos.

O dado é do censo doença pelo novo coronavírus 19 (covid-19) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O levantamento ainda aponta que as transmissões comunitárias - quando não é possível saber a origem do vírus -ocorreram em 54 casos superando as importadas, que correspondem a 49 enfermos. O documento aponta ainda que há 36 transmissões locais e 30 permanecem sem informações sobre a forma de contágio.

De todos os testes aplicados, 972 apresentaram resultados negativos. Outros 3.318 pacientes ainda estão com suspeita da doença em Salvador. Dentre os casos confirmados na capital, 55,6% são do sexo masculino e 44,4% do sexo feminino.

A Bahia não registrou novos casos de coronavírus entre as 12h e 17h desta quinta-feira (2). De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o estado permanece com 267 infectados.

Até o momento, são três mortes confirmadas por Covid-19 na Bahia, todas em Salvador. Outros 15 óbitos com suspeita da doença ainda estão em investigação.

Veja a lista completa de bairros e registros.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)