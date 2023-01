Quatro pessoas morrem após explosão destruir imóvel em Tanhaçu

Quatro pessoas morreram após uma explosão destruir um sobrado na cidade de Tanhaçu, no Sudoeste do estado. A explosão aconteceu por volta das 5h30 desta quinta-feira (26). O corpo da quarta pessoa foi encontrado no início da tarde.

Bombeiros militares do 7° GBM, de Vitória da Conquista, foram deslocados até a cidade para atender ocorrência. Três viaturas participam do resgate. A causa da explosão ainda é desconhecida.

Os corpos foram localizados pelos bombeiros, que acionou Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais.

A prefeitura de Tanhaçu divulgou uma nota de pesar pelas mortes e decretou luto oficial.