Quatro pessoas morrem em acidente envolvendo quatro veículos em Pojuca

Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta terça-feira (18), no km 43 da BA-093, sentido Pojuca, próximo ao parque Rolf. Todas as pessoas - tanto as que não sobreviveram quanto as outras que foram socorridas - ocupavam uma VW Kombi.

Segundo a Concessionária Bahia Norte, entre os mortos está o motorista da Kombi. Duas vítimas foram levadas para o Hospital do Subúrbio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra foi socorrida pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar para um destino ainda não informado.

O acidente envolveu uma Kombi, uma carreta, um Fiat Strada e um ônibus. A circunstância e os nomes das vítimas não foram informados pela concessionária.

A concessionária faz um alerta para que o motorista que seguir pelo local fique atento, pois o trânsito foi desviado para atendimento dos feridos, o que gera lentidão na via. Nesse momento, é aguardada a chegada da polícia técnica para perícia e posteriormente a liberação da pista