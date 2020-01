Que ano! 2020 chega com o dobro de feriadões de 2019; veja as datas

Taí uma notícia que pode representar um bom presságio sobre 2020: ele vai ter o dobro de feriados prolongados que o registrado em 2019! Enquanto o ano velho teve apenas cinco datas comemorativas que caíram perto do fim de semana, o ano novinho em folha contará com o dobro de feriadões.

São nove datas nacionais além do feriado estadual da Independência da Bahia, 2 de julho, que cairá numa quinta-feira.

As nove datas do calendário nacional em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras são: Carnaval (24 de fevereiro, segunda-feira), Paixão de Cristo (10 de abril, sexta-feira), Tiradentes (21 de abril, terça-feira), Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira), Corpus Christi (11 de junho, quinta-feira), Independência do Brasil (07 de setembro, segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira), Finados (02 de novembro, segunda-feira) e Natal (25 de dezembro, sexta-feira).

O feriado de hoje (1º) é um dos poucos que impossibilita emenda. O “destaque negativo” fica por conta do feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, que acontece num domingo.

Confira as datas dos feriados de 2020: