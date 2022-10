Quem é Rosângela da Silva, a Janja, que será a primeira-dama do Brasil

Com o final da apuração das eleições para presidente do Brasil, e confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o país terá uma nova primeira-dama. Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, é economista e tem uma relação com Lula desde pelo menos 2019, quando o namoro se tornou público. Os dois se casaram em maio desse ano, em São Paulo.

Janja nasceu em 1966 em União da Vitória, no Paraná. Ela é filha de José Clovis da Silva, comerciante, e Vani Terezinha da Silva, dona de casa. Os dois morreram em 2020.

Janja cresceu em Curitiba, para onde a família se mudou quando ela tinha apenas 10 dias de vida. Com apenas 17 anos, ela se filiou ao PT. Depois, entrou na Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde estudou ciências sociais, com especialização em história. Depois, ainda fez um MBA em gestão social e desenvolvimento sustentável.

A futura primeira-dama teve um primeiro casamento, mas estava solteira havia dez anos quando começou o relacionamento com Lula. Ela não tem filhos.

(Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Janja foi professora de sociologia para o nível médio e superior. Em 2003, segundo a Marie Claire, ela começou trabalho de assistente da direção-geral na Itaipu Binacional. Em 2019, ela deixou a empresa, fazendo parte do programa de demissão voluntária.

Entre 2012 e 2016, ela foi cedida à Eletrobras, no Rio, atuando como coordenadora de asseguração da Comissão de Sustentabilidade da empresa. Aproveitou a passagem pela capital fluminense para aprofundar os laços com seu time, o Flamengo, e desenvolver uma paixão pelo Carnaval.

Janja e Lula já se conhecem há muitos anos, por conta do envolvimento dela com o PT. Nao há informação, contudo, sobre como os dois começaram a namorar, nem exatamente quando isso aconteceu.

Na campanha atual, a socióloga foi responsável pela releitura do jingle "Sem medo de ser feliz", da campanha de Lula de 1989. Artistas como Teresa Cristina e Pabllo Vittar participaram da nova versão.

Ela se envolveu com a campanha e participou de vários palanques. Segundo o Uol, a socióloga apresentou ideias de pautas sociais para a candidatura, com temas ligados a sustentabilidade e direito dos animais.