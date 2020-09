Quer comer caruru? CORREIO lista restaurantes que oferecem a iguaria no local e por delivery

(Divulgação)

O Mignon, na Graça, vai fazer caruru para entrega a domicilio

Nem bem setembro começa e já começam a pipocar nas redes sociais os pedidos dos baianos, ou não, para que sejam convidados para comer um caruru. E, pode crer, na maioria das vezes, o enxerimento dá certo. Afinal, baiano que é baiano respeita a tradição e gosta de agradar os santos, mesmo os que não são de sua verdadeira devoção.

E se a homenagem for com festa então, a comilança e a farra estão garantidas. No caso de São Cosme e São Damião, gêmeos celebrados no dia 27 de setembro, na Bahia eles talvez, em se tratando de homenagens, só percam para São João. E olhe lá! Vai haver sempre quem duvide.



Figuras que transitam bem entre o catolicismo e o candomblé (Viva o sincretismo!), os dois irmãos, que são reverenciados como os orixás Ibejis, são considerados os protetores dos gêmeos e das crianças. Dai que são estes os primeiros a degustar a iguaria no dia da festa e de ganhar doces. Coisa de menino!

Mas vamos deixar de explicar e partir pro que interessa. Afinal este é daqueles banquetes que os baianos chegam a lamber os beiços diante da iguaria feita a partir de quiabo que ganhou anexos que se tornaram tão inseparáveis que, quando se fala “vou comer um caruru”, significa que vai traçar junto o vatapá, o xinxim de galinha, o feijão-fradinho e o acarajé.

Tereza Paim oferece caruru completo no mês de setembro

E se for de preceito, como dizem os iniciados (na religião ou na comida) tem que ter ainda rapadura, cana e pipoca. É de lei! Tudo regado a muito azeite de dendê, ingrediente fundamental no preparo do prato, que anda sofrendo de escassez pelas bandas de cá. Mas os devotos asseguram que ainda assim a iguaria não vai faltar.



Este ano, em função da pandemia, as homenagens aos santos meninos será mais restrita, em função da necessidade de se manter o distanciamento social, mas não vai ser por isso que os “devotos” terão que abrir mão da tradição.



Para resolver esta questão e garantir que a comida dos santos meninos não falte na sua mesa, fomos levantar os restaurantes que estão preparando a santa ceia para que você desfrute por lá ou na privacidade do seu lar.



A chef Tereza Paim, que sempre serve a iguaria no seu restaurante, o Casa de Tereza, no Rio Vermelho, vai aproveitar a data para celebrar os oito anos do espaço rendendo homenagens aos santos gêmeos.



Por lá, além do tradicional caruru - prato será servido durante todos os dias deste mês de setembro, movimentando as comemorações do dia de São Cosme e Damião, dos quais a chef é devota - os santos também estampam um dos pratos da Boa Lembrança.

Na Casa de Tereza quem come o caruru leva prato da Boa Lembrança



Para levar o seu pra casa, basta ir ao restaurante e pedir o caruru. A iguaria, no almoço ou jantar, serve uma pessoa, com vatapá, arroz, xinxim de galinha, feijão fradinho, caruru, acarajé, cocada e farofa, no valor de R$62,00. Mas caso opte por pedir em casa, pelos aplicativos também tá valendo.



Os santos gêmeos também estão no radar do 4 Cozinhas, projeto que reúne quatro restaurantes (Di Janela, La Mássima, Waleska Marinho Gastronomia e Bolo das Meninas) que já apresentamos para vocês aqui na coluna Entre/Comida.

Na sua nona edição, que acontece na semana dos festejos dos santos, a turma traz um prato alusivo aos meninos santos: do Di janela, o trio tradicional de caruru , vatapá e xinxim; do La Mássima o famoso arroz de hauçá; da cozinha criativa de Waleska Marinho , sairá uma moqueca de bacalhau com maturi. E para completar, entradinhas e sobremesa do Bolo das Meninas que está oferecendo, excepcionalmente, abará e cocada cremosa .

Restaurante Dona Mariquita tem caruru durante mês de setembro

Pois os santos gêmeos têm moral, viu! Até mesmo os restaurantes de alta gastronomia, como o Ori e Origem, prestam homenagens ao dia deles. “Fizemos um snack, que chamamos de caruru completo para o Origem, e para o Ori preparamos um experiência de um caruru em apenas um prato ”, conta o chef Fabricio Lemos.

Outro que também nunca deixa a data passar em branco é o chef Vini Figueira. Para este ano, ele preparou um combo de comida baiana que inclui caruru, vatapá, moqueca de peixe, molho lambão, arroz de pimenta de cheiro e farofa.

Como se vê, se não dá para seguir a receita original, vale uma releitura mais estilosa. Os santos e os baianos, agradecem. A seguir, confira a nossa lista das opções para você apreciar o seu caruru. Completo ou não:



Vini Figueira Gastronomia @vinifigueiragastronomia

Pedidos: 71 3013 8181/ 99380 0045

Combo de comida baiana que inclui caruru, vatapá, moqueca de peixe, molho lambão, arroz de pimenta de cheiro e farofa sai por R$ 99,00 para duas pessoas. De sexta a domingo no local e também por delivery.

Cozinha da Mari @cozinhadamari.ssa

Pedidos: 71 98741 2667

Opera apenas no delivery, servindo o caruru completo com arroz, caruru, vatapá, xinxim de galinha, farofa, banana, rapadura, feijão fradinho e feijão preto. Valor por pessoa: R$ 28,00

4 Cozinhas – @4cozinhasba

Pedidos: 71 99211 3111

Este projeto, que reúne os restaurantes Di Janela, La Mássima, Waleska Marinho Gastronomia e Bolo das Meninas, e que já foi apresentando aqui na coluna Entre/Comida, criou um mix onde o cliente pode fazer um único pedido com diferentes sabores. Nesta nona edição, as chefs criaram pratos alusivos aos meninos santos : o Di janela fez o trio tradicional de caruru , vatapá e xinxim ; o La Mássima vai de arroz de hauçá; a cozinha criativa de Waleska Marinho, preparou uma moqueca de bacalhau com maturi. E para completar, o Bolo das Meninas vai servir abará e cocada cremosa.



Ginno Larry – @ginnolarry

Pedidos e reservas: 71 98883 9111

O promoter vai promover, no restaurante Pedra do Mar, no Rio Vermelho, no dia 25 de setembro, o seu tradicional caruru. O evento, que acontece a partir de meio-dia e segue ate a noite, em dois turnos distintos (almoço e jantar), além de delivery, custara R$ 69,00 por pessoa.



Larriquerri – @larriquerri

Pedidos: 71 99972-1122

Vai operar com o serviço Monte Seu Caruru, exclusivamente no dia 27, via delivery, com encomendas até 25 de setembro (sexta-feira). A proposta é cobrar separadamente o valor do prato principal e dos acompanhamentos, deixando o cliente à vontade para montar o caruru com os itens que desejar. O prato principal pode ser moqueca ou ensopado de peixe (R$ 30,00/55,00), frigideira de bacalhau (R$ 28,00/39,00), xinxim de galinha (R$ 18,00/29,00), moqueca ou ensopado de camarão (R$ 40,00/75,00), os valores das porções para uma ou duas pessoas. Os acompanhamentos podem ser caruru (R$ 20,00/40,00), vatapá (R$ 19,00/38,00), feijão fradinho (R$ 15,00/28,00), farofa de azeite ou manteiga (R$ 12,00/22,00), arroz branco (R$ 8,00/15,00) e feijão de leite (R$ 13,00/26,00)



Casa da Mãe - @casadamaeoficial

Pedidos: 71 99926 2101

Caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, banana frita, abara, coco, rapadura e farofa de dendê. R$ 35,00 por pessoa e R$ 80,00 que serve de duas a três pessoas



Casa de Tereza - @casadetereza_

Pedidos: (71) 3329-3016 ou (71) 99170-6475

O restaurante disporá também do Kit Caruru - R$190, com 500g de Caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho e xinxim de galinha - totalmente congelado, para ser finalizado em casa, servindo de 4 a 6 pessoas. O serviço se estende ao delivery e ao take away,



Restaurante Mignon @restaurantemignon

Pedidos: 71 3247-5774 / 98124-8528

O restaurante vai operar com delivery durante todas as sextas e no domingo (27) dia dos santos gêmeos, oferecendo comida baiana com o tradicional caruru com diversos acompanhamentos a conferir.



Senac Pelourinho - @senacbahia

Contato: (71) 3324-8107

O restaurante a quilo oferece bufê de comida baiana com 19 opções diariamente. Por R$ 39,90. O cliente também tem direito a uma grande variedade de sobremesas.



Dona Mariquita @donamariquita

Contato: (71) 3334-6947

Lá tem caruru com 12 itens todos os dias de setembro preparado pela chef Leila Carrero. No domingo (27), a casa vai servir apenas o tradicional caruru completo que vem acompanhado de vatapá, xinxim de galinha, feijão preto, fradinho, pipoca, farofa de dendê, banana, acarajé, abará, rapadura e pipoca, e sai por R$ 55,00 por pessoa.



Sorriso da Dadá - .@sorriso_dada

Pedidos: 71 99272 2164

A quituteira Dadá vai operar com delivery e com opções diversas de acompanhamentos em pratos para duas pessoas no seu restaurante Sorriso da Dada. Tem kit com xinxim de galinha, com camarão, com peixe e com siri ou aratu. Valores a conferir.

Ori - @orisalvador

Pedidos; 71 98890 8357

O chef Fabricio Lemos prepara releituras dos tradicionais pratos da cozinha afrobrasileira.